Đồng Tháp cảnh báo tình trạng trồng cây trên đất quy hoạch Khu công nghiệp



Theo ghi nhận, nhiều ruộng khóm của người dân địa phương đã được trồng xen các loại cây ăn trái như xoài, mít và một số loại cây khác. Tình trạng này xuất hiện trên nhiều diện tích đất nằm trong khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Tân Phước 2.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã Tân Phước 3 cho biết, địa phương đã nắm tình hình và giao Phòng Kinh tế phối hợp với các ấp rà soát những trường hợp trồng cây trên đất quy hoạch để có hướng xử lý tiếp theo.

Người dân ồ ạt trồng cây ăn trái trong ruộng khóm để đón đầu giải tỏa

Khu công nghiệp Tân Phước 2 có diện tích quy hoạch khoảng 300 ha. Hiện dự án vẫn đang thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư. Công tác kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất chưa được triển khai.

Chính quyền và các đoàn thể địa phương đã tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không nên đầu tư trồng mới hoặc phát sinh thêm tài sản trên đất quy hoạch. Việc này có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp, đồng thời gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của người dân.

Theo quy định, việc bồi thường, hỗ trợ phải căn cứ vào nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý và các quy định hiện hành. Đối với cây trồng trên đất, mức hỗ trợ được xác định theo chủng loại, mật độ và định mức quy định. Do đó, việc trồng càng nhiều cây không đồng nghĩa với việc người dân sẽ được nhận mức hỗ trợ càng cao.