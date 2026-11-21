Nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và nâng cao giá trị nông sản, đến nay, Đồng Tháp đã có 49.490 ha cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng, với 2.715 mã số. Các mã số này tập trung chủ yếu ở những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, mít, xoài, thanh long, nhãn...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã xây dựng được 438 mã số cơ sở đóng gói đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường, trong đó có những thị trường yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm như: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Malaysia.

Sầu riêng vẫn là trái cây có diện tích và sản lượng cao nhất tỉnh có giá trị xuất khẩu

Song song với việc chuẩn hóa vùng trồng, tỉnh Đồng Tháp còn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Diện tích cây ăn trái áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín thương hiệu trái cây địa phương.

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.

Trước tình hình giá cả các loại trái cây thường xuyên biến động theo quan hệ cung cầu, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo nhà vườn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng sản xuất sạch, an toàn sinh học, sản xuất hữu cơ và bố trí lịch thời vụ rải vụ thu hoạch. Qua đó, hạn chế tình trạng thu hoạch tập trung, dội hàng, rớt giá, góp phần ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho nhà vườn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển bền vững những vùng cây ăn trái đặc sản, chủ lực. Trong đó, chú trọng hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn; thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các khâu sơ chế, bảo quản sau thu hoạch và chế biến sâu tại những vùng nguyên liệu trọng điểm.

Cùng với đó, Đồng Tháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt tại các thị trường tiềm năng, có giá trị cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Trung Đông. Tỉnh tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế vườn trên cùng một đơn vị diện tích.