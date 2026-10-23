Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính Đồng Tháp, tổng vốn đầu tư công năm nay theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là hơn 12.672 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 9.969 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.703 tỷ đồng.

Tính đến nay, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 6.881 tỷ đồng, tương đương hơn 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh và 57,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao sau điều chỉnh. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 6.174 tỷ đồng, đạt 70,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh và 64,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao sau điều chỉnh.

Đối với vốn ngân sách Trung ương, giá trị giải ngân đạt hơn 706 tỷ đồng, tương đương 29,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh và 29,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao sau điều chỉnh.

Nhiều công trình, dự án tại tỉnh Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ thi công

Khó khăn lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Đồng Tháp tập trung ở các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tình trạng khan hiếm vật liệu đá, cát san lấp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án đường giao thông thi công kéo dài nhiều năm do một số hộ dân chưa đồng thuận với mức bồi thường, hỗ trợ nên chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Đinh Văn An, Giám đốc công ty xây dựng thủy lợi Đồng Tiến, tại xã Cái Bè, đơn vị thi công dự án huyện lộ 72 đi qua địa bàn hai xã Hội Cư và Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, cho biết sau ba năm thi công, dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Doanh nghiệp đang tập trung thi công dù phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ do giá vật liệu tăng cao: “Hiện tại, xã Hội Cư và Hậu Mỹ có hơn 30 hộ chưa bàn giao mặt bằng, phải bỏ lại. Lý do là họ đòi đền bù giá cao hơn các hộ trước đây nên không cho làm. Việc này gây khó khăn do giá cả vật liệu liên tục tăng. Nếu kéo dài, doanh nghiệp thua lỗ vì giá vật tư tăng gần 1,5 lần. Nếu có mặt bằng, mình thi công tới cho xong luôn, chứ lỗ lời gì mình không còn tính nữa”.

Dự án đường huyện lộ 72 dù thi công 3 năm nhưng vẫn chưa xong do vướng mặt bằng

Đối với cấp xã, tuy nguồn vốn đầu tư công năm nay được phân bổ không lớn nhưng nhiều địa phương còn bị động trong triển khai dự án, khiến khối lượng công việc tập trung vào giai đoạn giữa năm đến cuối năm. Thực tế cho thấy, những địa phương chủ động trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thường đạt kết quả cao.

Tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp, địa phương đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao trong năm nay. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3, chia sẻ: “Kinh nghiệm của địa phương là tập trung rà soát ngay từ những tháng đầu năm, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ để khi được tỉnh giao vốn có thể triển khai thực hiện ngay, tránh mất thời gian hoàn thiện thủ tục. Đặc biệt, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, đến thời điểm hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với những đơn vị liên quan rà soát các công trình cần thực hiện và các dự án cần bố trí vốn đầu tư công. Các bước chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. HĐND xã đã họp, thông qua danh mục công trình đầu tư công năm 2027” - ông Hiệp cho biết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Đồng Tháp gần đây đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng.

Tỉnh yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, rà soát khả năng giải ngân của từng chủ đầu tư, từng dự án. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Các chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng tốc để đạt tiến độ đề ra

Đối với các dự án đã đề nghị chuyển vốn, tỉnh yêu cầu giải ngân hết 100% số vốn được giao. Nguồn vốn dư sau điều chuyển được yêu cầu chuyển sang Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Riêng đối với các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, có nhu cầu vốn rất lớn, các đơn vị liên quan cần tính toán phương án phù hợp, bảo đảm triển khai nhanh chóng và thuận lợi nhất.