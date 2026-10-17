Đồng Tháp: Mưa kéo dài khiến cây sầu riêng nghịch vụ đậu trái thấp

Nhà vườn Đồng Tháp chật vật giữ trái sầu riêng mùa mưa

Hiện nay, nhiều nhà vườn ở Đồng Tháp đang áp dụng các biện pháp xử lý cho sầu riêng ra hoa nghịch vụ. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, tỷ lệ đậu trái tại nhiều vườn chỉ đạt từ 30–40%, thậm chí có vườn chỉ đạt từ 10-20% . Mưa lớn kéo dài khiến trái non rụng nhiều, một số vườn còn xuất hiện tình trạng cháy lá, cây ra đọt non bất thường, ảnh hưởng đến khả năng đậu và nuôi trái. Do tỷ lệ đậu trái thấp, một số nhà vườn buộc phải loại bỏ trái non, chuyển sang chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ thuận.

Hiện nay số vườn cây sầu riêng cho thu hoạch rất ít dù giá ở mức cao

Theo Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam, trong mùa mưa, nhất là khi mưa kéo dài kết hợp với lũ và triều cường, cây sầu riêng thường gặp bất lợi về sinh trưởng, đồng thời dễ phát sinh nhiều loại bệnh hại. Đáng lo ngại là bệnh thối rễ, xì mủ thân và thối trái do nấm giả Phytophthora, đặc biệt là Phytophthora palmivora. Ngoài ra, bệnh thán thư, cháy lá, thối hoa và một số bệnh hại rễ khác cũng có thể xuất hiện. Trong giai đoạn ra hoa, đậu trái non, nhà vườn cần theo dõi các đối tượng gây hại như bọ trĩ, rệp sáp, sâu ăn bông và sâu đục trái để kịp thời phát hiện, xử lý.

Mưa lớn kéo dài, kết hợp với ngập úng và triều cường, khiến đất bão hòa nước, vùng rễ thiếu oxy, rễ tơ bị tổn thương và giảm khả năng hấp thu nước, dinh dưỡng. Khi bộ rễ suy yếu, cây dễ bị vàng lá, rụng lá, sinh trưởng kém, rụng bông và trái non; đồng thời tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu tình trạng ngập úng kéo dài, cây có thể suy kiệt, thậm chí chết.

Mưa kéo dài khiến cây sầu riêng nghịch vụ đậu trái thấp

Để bảo vệ vườn sầu riêng, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh khuyến cáo nhà vườn cần chủ động quản lý nước và bảo vệ bộ rễ. Trong đó, cần thường xuyên khơi thông mương rãnh, gia cố bờ bao, kiểm tra hệ thống cống và chuẩn bị máy bơm để tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao. Đặc biệt, không để nước ngập kéo dài trên mặt liếp, nhất là khu vực cổ rễ.

Bên cạnh đó, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn cây, chú ý các dấu hiệu như xì mủ thân, vỏ thân chuyển màu nâu, lá vàng bất thường, cháy lá hoặc cây sinh trưởng kém để xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý sớm. Có thể sử dụng các chế phẩm sinh học phù hợp để hỗ trợ quản lý tác nhân gây bệnh trong đất, kết hợp bổ sung phân hữu cơ hoai mục nhằm cải thiện môi trường vùng rễ. Tuy nhiên, cần bảo đảm đất đã thoát nước, đủ thông thoáng trước khi sử dụng các chế phẩm này.

Đối với những vườn đang xử lý ra hoa nghịch vụ, nhà vườn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe cây và diễn biến thời tiết. Trong điều kiện mưa kéo dài, đất ẩm khiến cây dễ phát triển đọt non, ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa. Vì vậy, cần duy trì bộ lá khỏe, tỉa cành tạo tán thông thoáng và quản lý nước hợp lý. Không nên cố xử lý ra hoa khi cây đang suy yếu, bộ rễ bị tổn thương hoặc đất còn ngập úng.

Trong giai đoạn đậu trái và nuôi trái, nhà vườn cần bón phân cân đối, tránh thừa đạm khiến cây phát triển đọt non, cạnh tranh dinh dưỡng với trái. Đồng thời, cần bổ sung dinh dưỡng phù hợp với sức sinh trưởng của cây và từng giai đoạn phát triển của trái. Đối với những cây có bộ rễ suy yếu sau ngập úng, cần cân nhắc giảm số trái để hạn chế cây bị kiệt sức.

Để tỉ lệ đậu trái đạt yêu cầu, nhà vườn trồng cây sầu riêng phải thay đổi biện pháp canh tác phù hợp trong mùa mưa lũ

Ngoài ra, trong mùa mưa, cần thường xuyên kiểm tra trái để phát hiện bệnh thối trái, bệnh thán thư và các đối tượng sâu hại. Trái bị bệnh cần được thu gom, đưa ra khỏi vườn và xử lý phù hợp nhằm hạn chế nguồn bệnh lây lan. Đối với vườn bị ngập úng, ngay sau khi nước rút, cần khẩn trương tiêu thoát nước, kiểm tra bộ rễ và theo dõi khả năng phục hồi của cây. Không nên bón nhiều phân hóa học hoặc kích thích cây ra đọt khi đất còn quá ẩm, bộ rễ chưa phục hồi.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 35.500 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 600.000 tấn mỗi năm; trong đó, diện tích đang cho trái hơn 22.000 ha, hơn 14.000 ha đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, giá sầu riêng ở mức cao, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, số vườn có trái đạt yêu cầu để thu hoạch còn hạn chế, khiến nhiều nhà vườn khó tận dụng cơ hội giá tốt.