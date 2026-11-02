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Đồng Tháp phê duyệt dự án đường bộ ven biển với kinh phí đầu tư hơn 5.511 tỷ đồng

Thứ Hai, 20:41, 02/11/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh, kết nối với tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long, giai đoạn 1. 

Theo quyết định phê duyệt, dự án có chiều dài khoảng 23,6 km, điểm đầu kết nối với Đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Tiền tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án thuộc nhóm A, đi qua địa bàn các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 87,847 ha.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trong giai đoạn 1, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Khi hoàn thiện, tuyến đường có nền rộng 20,5 m, mặt đường rộng 19,5 m, đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dong thap phe duyet du an duong bo ven bien voi kinh phi dau tu hon 5.511 ty dong hinh anh 1
Khu vực tuyến đường bộ ven biển đi ngang

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng cầu Bến Chùa vượt nhánh sông Cửa Tiểu. Đây là công trình cầu lớn, được thiết kế theo kết cấu dây văng, kết hợp các nhịp cầu dẫn. Ngoài ra, trên tuyến còn xây dựng 4 cầu trung gồm: Hội Đồng Huyền, Cần Lộc, Trần Văn Dõng và Champeaux.

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 hơn 5.511 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 4.136 tỷ đồng, tương đương 170 triệu USD; phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 6 năm.

Được biết, toàn bộ Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư hơn 7.095 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến dự án sẽ khởi công vào cuối quý I năm 2027.

Dong thap phe duyet du an duong bo ven bien voi kinh phi dau tu hon 5.511 ty dong hinh anh 2
Tuyến đường bộ ven biển hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo vùng quê ven biển Gò Công

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông hành lang ven biển của tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh. Công trình còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, đô thị, du lịch và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, tuyến đường có thể kết hợp với hệ thống đê biển Gò Công để sắp xếp, bố trí lại dân cư ven biển, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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