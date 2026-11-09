Đồng Tháp thả gần 970.000 con giống thủy sản để tái tạo nguồn lợi

Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, từ đầu năm 2026 đến nay, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hơn 500 cuộc tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 100 trường hợp sử dụng xung điện khai thác thủy sản, với tổng số tiền phạt hành chính hơn 500 triệu đồng.

Hoạt động phóng sinh thả thủy sản xuống dòng sông Tiền trở thành hoạt động thường xuyên tại chùa Liên Hoa

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đã tổ chức 25 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, với gần 970.000 con giống; tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 16.000 lượt người tham dự.

Đáng chú ý, một số cơ sở thờ tự như chùa Liên Hoa (xã Bình Ninh), Miếu Mẫu Tiền Giang (xã An Thạnh Thủy), chùa Bửu Linh (xã Vĩnh Kim)…cũng tích cực hưởng ứng hoạt động phóng sinh, đã thả hàng chục nghìn con cá các loại xuống sông Tiền và kênh Chợ Gạo vào các ngày rằm, ngày vía.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động phong trào “Phóng sinh đúng cách, thả cá có trách nhiệm” tại phường Cao Lãnh. Tham dự có đại diện các khu phố, Ban công tác Mặt trận và Tổ tự quản trên địa bàn.

Phật tử chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang và người dân xã An Thạnh Thủy cùng thả cá xuống kênh Chợ Gạo

Tại buổi lễ, các đại biểu được thông tin về thực trạng nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học; đồng thời được tuyên truyền, hướng dẫn các nguyên tắc phóng sinh đúng cách. Theo đó, người dân cần lựa chọn các loài thủy sản bản địa, có nguồn gốc rõ ràng; thả đúng môi trường sống, địa điểm và thời điểm phù hợp.

Đặc biệt, không thả các loài ngoại lai xâm hại như rùa tai đỏ, cá lau kiếng, ốc bươu vàng ra môi trường tự nhiên. Dịp này, đại diện các khu phố đã ký cam kết thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân và cơ sở thờ tự cùng hưởng ứng phong trào.

Thông qua hoạt động này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, từng bước đưa hoạt động phóng sinh đi vào nền nếp, đúng hướng dẫn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.