Đồng Tháp tổ chức lễ hội cá tra, đưa đặc sản sông Mekong ra thế giới

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I ". Lễ hội này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026. Đây là sự kiện nhằm quảng bá, nâng tầm thương hiệu cá tra, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành hàng cá tra theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến có sự tham dự của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh có thế mạnh sản xuất cá tra như An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long; cùng các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến thủy sản, cơ sở sản xuất, hội quán, hợp tác xã, người nuôi trồng thủy sản, nhà cung ứng vật tư đầu vào và các đơn vị chế biến, tiêu thụ cá tra trong nước, khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12/2026 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình. Địa điểm tổ chức chính là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi cá tra khá lớn ở vùng ĐBSCL nên việc tổ chức lễ hội cá tra là cần thiết

Lễ hội mang chủ đề “Từ dòng Mê Kông đến bàn ăn thế giới” (From the Mekong River to Tables Around the World). Thông qua chủ đề này, tỉnh Đồng Tháp muốn nhấn mạnh những chuyển biến tích cực của ngành hàng cá tra, đồng thời thể hiện cam kết phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Qua đó, tạo ra các giá trị xã hội bao trùm, góp phần cải thiện đời sống người dân, bảo đảm công bằng xã hội, giảm thiểu rủi ro môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sinh thái. Đây cũng là dịp để ngành hàng cá tra nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Giá cá tra đang ở mức kỉ lục người nuôi rất phấn khởi

Đồng Tháp là một trong những địa phương có diện tích nuôi cá tra lớn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hằng năm, tỉnh duy trì diện tích nuôi khoảng 1.600 ha cá tra phục vụ chế biến xuất khẩu, chủ yếu tập trung tại khu vực ven sông Tiền.

Hiện giá cá tra nguyên liệu ở mức trên 37.000 đồng/kg, giúp người nuôi có mức lợi nhuận hơn 10.000 đồng/kg, tạo tâm lý phấn khởi và động lực duy trì, mở rộng sản xuất.

Hoạt động chế biến cá tra phi lê xuất khẩu (Khu công nghiệp Mỹ Tho)

Thông qua lễ hội, Đồng Tháp kỳ vọng tăng cường kết nối giữa người nuôi, doanh nghiệp chế biến và các nhà phân phối, mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và xuất khẩu. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu cá tra Đồng Tháp, khẳng định vị thế của ngành hàng thủy sản chủ lực của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.