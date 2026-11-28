Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định vai trò động lực quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, mở đường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Nghị quyết được nhiều chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là “cuộc cách mạng về tư duy và thể chế”.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, nhiều bộ luật quan trọng đã được thông qua, trong đó có Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là những căn cứ pháp lý quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc sửa đổi luật lần này không đơn thuần là bổ sung thêm chính sách hỗ trợ, mà quan trọng hơn là trả lời được câu hỏi: Làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống, thực sự đến được với doanh nghiệp nhỏ và vừa, để chuyển hóa thành năng lực phát triển của doanh nghiệp.

Đổi mới thể chế tạo động lực để doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đổi mới tư duy lập pháp để doanh nghiệp vừa và nhỏ đi vào thực chất

Thay đổi cách tiếp cận trong hỗ trợ doanh nghiệp là sự thay đổi rõ nhất về tư duy trong công tác xây dựng pháp luật. Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 chuyển trọng tâm từ hỗ trợ doanh nghiệp bằng các chính sách ưu đãi sang giảm thực chất thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ pháp luật.

Dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ, anh Hoàng Mạnh Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Fumee Tech, Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang ngày càng sát với thực tiễn, trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu.

"Người trẻ luôn có khát vọng và có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, đặc biệt là những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số. Để những khát vọng đó trở thành sản phẩm thực, doanh thu thực thì cần 3 yếu tố là thị trường, vốn và yếu tố niềm tin. Tôi rất tâm đắc với tinh thần của Đảng và Chính phủ là chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu rủi ro được kiểm soát bằng cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những lĩnh vực khó, những lĩnh vực chuyên sâu để tạo ra giá trị cao hơn" - anh Trung chia sẻ.

Cắt giảm chi phí tuân thủ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ bớt gánh nặng

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 10 tháng năm 2026, bình quân một tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Con số này cho thấy, hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nằm ở việc thiếu vốn, thiếu mặt bằng hay chưa được hưởng các ưu đãi về thuế, phí, mà là chi phí để thực hiện các quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị: "Cần rà soát thủ tục và nghĩa vụ tuân thủ theo hướng tương xứng với quy mô, năng lực và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Không nên áp dụng cùng một cách thức quản lý đối với mọi doanh nghiệp nếu có thể đạt được mục tiêu quản lý bằng một phương thức đơn giản hơn, ít tốn kém hơn.

Chuyển từ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần sang tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Những thông tin Nhà nước đã có thì cần hạn chế yêu cầu doanh nghiệp kê khai, chứng minh lại".

Tại các diễn đàn được tổ chức gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, để có khoảng 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được thiết kế phù hợp với thực tế hoạt động của từng lĩnh vực, ngành nghề. Trong đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm cho địa phương để những chính sách về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, tín dụng đến đúng địa chỉ.

Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch hội doanh nhân tư nhân Việt Nam nêu quan điểm: "Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời cũng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Chúng ta cũng phải phân loại doanh nghiệp siêu nhỏ thì hỗ trợ ra sao, doanh nghiệp mức độ tiệm cận doanh nghiệp lớn thì hỗ trợ như thế nào. Chúng ta cần tạo ra hệ sinh thái, trong hệ sinh thái ấy các doanh nghiệp lớn sẽ phải hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ như thế nào. Nhiều nước dùng chính sách phi thuế quan để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nếu chúng ta không có chính sách hỗ trợ như vậy thì doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó cạnh tranh được với doanh nghiệp của các nền kinh tế lớn".

Luật mới và Nghị quyết 68 cắt giảm chi phí tuân thủ, gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp.

Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng, một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Với những Luật, Nghị quyết được ban hành trong 3 kỳ họp Quốc hội năm 2026, hàng loạt khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp đang dần được gỡ bỏ.

Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhìn nhận: "Những Nghị quyết về trí tuệ nhân tạo, về đổi mới khoa học và công nghệ, đầu tư vào khoa học công nghệ, chúng tôi kỳ vọng sẽ tháo gỡ được rất nhiều điểm nghẽn mà nền kinh tế của chúng ta đang gặp phải. Từ đó, chúng ta có thể chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào những nhân tố sản xuất, dựa vào những nguồn lực đầu vào sang một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, dựa nhiều hơn vào tri thức, năng suất lao động. Những điều này giúp chúng ta có một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn".

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, sự khẩn trương ban hành những văn bản dưới Luật trong thời gian gần đây là rất cần thiết. Việc này sẽ khắc phục được tình trạng thời điểm đề xuất và ban hành chính sách cách xa nhau, dẫn tới độ “trễ” giữa pháp luật và thực tiễn. Nếu những điểm nghẽn được tháo gỡ, dòng vốn tín dụng và đầu tư được khơi thông, khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có thêm điều kiện để “lớn lên”, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.