Dự án Khu nghỉ dưỡng và sân Golf Tiền Giang do Công ty TNHH Một thành viên Genuwin D&C Tiền Giang làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Dự án có quy mô khoảng 270 ha, tổng vốn đầu tư 1.280 tỷ đồng, tương đương 80 triệu USD.

Tại buổi làm việc mới đây với UBND tỉnh Đồng Tháp, đại diện doanh nghiệp cho biết, quá trình triển khai dự án kéo dài do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với những thay đổi trong chính sách, pháp luật về đất đai. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Hiện nay, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở những nội dung đã chuẩn bị. Đồng thời, nhà đầu tư cũng sẵn sàng điều chỉnh quy mô, diện tích dự án để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.

Đất nông nghiệp tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp ngày càng thu hẹp nhường chỗ cho các dự án công nghiệp, dịch vụ, sân golf

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận các đề xuất của nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các điều kiện pháp lý, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nếu tiếp tục thực hiện dự án tại vị trí hiện tại. Trường hợp địa điểm này không còn phù hợp, nhà đầu tư cần nghiên cứu, đề xuất vị trí mới có tiềm năng và bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh.

Xã Tân Phước 3 nằm ở khu vực Đồng Tháp Mười, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Hiện trên địa bàn có Khu công nghiệp Long Giang đang hoạt động ổn định, cùng với các dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1 đang được triển khai xây dựng và đang kêu gọi đầu tư nhiều khu công nghiệp khác. Đặc biệt, địa phương có lợi thế về giao thông khi có nhiều tuyến đường bộ kết nối thuận lợi với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận và Quốc lộ 1.

Khu công nghiệp Long Giang tại xã Tân Phước 3 đang hoạt động ổn định

Việc một dự án quy mô lớn, được cấp phép đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai là vấn đề cần sớm được rà soát, giải quyết. Qua đó, tỉnh Đồng Tháp có cơ sở xem xét phương án tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh dự án, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.