Dự án sân bay Long Thành tăng công nhân, điều chỉnh kế hoạch thi công khi mưa đến

Theo ACV, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của Dự án Thành phần 3 đạt hơn 65.600 tỷ đồng, tương đương với gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký.

Đối với các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương với gần 68% giá trị hợp đồng. Chỉ số này tăng 3,35 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 6/2026.

Cũng theo ACV, một trong những kết quả quan trọng của dự án bảo đảm điều kiện cung cấp điện cho các phụ tải của dự án, phục vụ công tác thi công, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành kỹ thuật.

Thi công các thiết bị điện tại dự án

Đối với gói thầu 4.8, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, ACV đang tăng cường kiểm soát theo từng khu vực thi công, từng nhóm hạng mục và từng yêu cầu kết nối với các gói thầu liên quan.

Đây là nhóm hạng mục có phạm vi triển khai rộng, liên quan trực tiếp đến hệ thống giao thông nội cảng, tuyến kỹ thuật, cấp điện, cấp thoát nước, cầu cạn, nhà trạm và các công trình phụ trợ, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của gói thầu số 4.8 đạt gần 6.900 tỷ đồng, tương đương gần 62% giá trị hợp đồng. Các hạng mục thuộc gói thầu đang được triển khai theo kế hoạch điều phối tổng thể, trong đó ưu tiên các khu vực có yêu cầu cao về kết nối kỹ thuật, giao thông nội bộ, hạ tầng phụ trợ và điều kiện phối hợp thi công giữa các nhà thầu.

Số lượng công nhân, lao động trực tiếp tại dự án sân bay Long Thành tăng so với trước 1/6

ACV đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan để xử lý các nội dung liên quan đến mặt bằng thi công, hạ tầng điện nước, giao thông kết nối và bàn giao giữa các gói thầu theo từng khu vực cụ thể. Các mốc phối hợp được kiểm soát trên cơ sở kế hoạch thi công chi tiết, điều kiện thực tế tại công trường và yêu cầu vận hành đồng bộ của toàn dự án.

Thời gian tới, khu vực thi công dự án bước vào cao điểm mùa mưa, dự báo có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động thi công ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công tại hiện trường. Do đó, ACV cùng các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó, điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết thực tế.

Bên cạnh việc bố trí nhân lực, thiết bị và vật tư, các đơn vị cũng tăng cường kiểm soát an toàn lao động, duy trì điều kiện thi công liên tục và hạn chế tối đa các tác động bất lợi do thời tiết gây ra.