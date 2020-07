Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo, hàng không toàn cầu sẽ không thể phục hồi như mức trước khi bùng phát đại dịch Covid-19 cho đến ít nhất là năm 2024, tức muộn hơn một năm so với dự báo trước đó.



Theo tính toán của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, lưu lượng hành khách quốc tế sẽ giảm 55% trong năm 2020, so với năm 2019. Số lượng hành khách dự kiến sẽ tăng trở lại 62% trong năm tới, nhưng vẫn giảm gần 30% so với thời kỳ tiền Covid-19. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế đổ lỗi cho sự phục hồi chậm chạp của ngành hàng không toàn cầu là xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm sự thiếu niềm tin của người tiêu dùng, sự suy giảm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Dự báo hàng không toàn cầu phục hồi sớm nhất vào năm 2024. (Ảnh: KT)

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế nhấn mạnh, những tiến bộ khoa học trong việc chống lại Covid-19 bao gồm phát triển vaccine thành công, có thể cho phép phục hồi hàng không nhanh hơn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn rất ảm đạm. Cũng theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, với các hãng hàng không đang gặp khó khăn về tài chính, các chính phủ sẽ cần tiếp tục các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Do cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, ngành du lịch toàn cầu đã thiệt hại 320 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2020, cao gấp 3 lần so với khoản thiệt hại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009./.