Dự kiến đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Thổ Châu

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, để đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị APEC 2027, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã lên kế hoạch đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV Bãi Trường (quy mô 1x63 MVA) và đường dây 110kV đấu nối 2 mạch, dài khoảng 4 km. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 401 tỷ đồng đối với phương án sử dụng cáp ngầm toàn tuyến và khoảng 327 tỷ đồng đối với phương án kết hợp đường dây trên không và cáp ngầm.

Về cấp điện khu vực nông thôn, hiện tại, tỉnh An Giang chỉ còn mỗi đặc khu Thổ Châu là chưa có lưới điện quốc gia. Vì vậy Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đang xem xét phương án đầu tư cấp điện cho đặc khu Thổ Chu bằng lưới điện quốc gia thông qua tuyến cáp ngầm vượt biển dài khoảng 108km (1 mạch), từ đặc khu Phú Quốc đến đặc khu Thổ Châu, kết hợp xây dựng trạm biến áp 110kV Thổ Châu quy mô 2x25 MVA. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam để nghe báo cáo về cung cấp điện, thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ APEC 2027.

Trong năm nay, để đảm bảo sản lượng điện thương phẩm công nghiệp - xây dựng cho tỉnh An Giang, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc với với tốc độ tăng trưởng gần 10% (riêng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ tăng trưởng trên 10%), Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho rằng việc đầu tư lưới điện và trạm biến áp 110kV là rất cần thiết. Vì vậy đơn vị tiếp tục cân đối và thu xếp 2.128 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó riêng công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có mức đầu tư 877 tỷ đồng. Ngoài ra, Đặc khu Phú Quốc còn có các công trình trọng điểm như: đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định trên đảo.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định. Đối với các công trình đang triển khai còn khó khăn, vướng mắc, đồng chí đề nghị tổ công tác được giao phối hợp với các địa phương chủ động xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tối thiểu nhất…