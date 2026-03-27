中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự kiến đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Thổ Châu

Thứ Sáu, 16:33, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam để nghe báo cáo về cung cấp điện, thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ APEC 2027.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, để đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị APEC 2027, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã lên kế hoạch đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV Bãi Trường (quy mô 1x63 MVA) và đường dây 110kV đấu nối 2 mạch, dài khoảng 4 km. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 401 tỷ đồng đối với phương án sử dụng cáp ngầm toàn tuyến và khoảng 327 tỷ đồng đối với phương án kết hợp đường dây trên không và cáp ngầm. 

Về cấp điện khu vực nông thôn, hiện tại, tỉnh An Giang chỉ còn mỗi đặc khu Thổ Châu là chưa có lưới điện quốc gia. Vì vậy Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đang xem xét phương án đầu tư cấp điện cho đặc khu Thổ Chu bằng lưới điện quốc gia thông qua tuyến cáp ngầm vượt biển dài khoảng 108km (1 mạch), từ đặc khu Phú Quốc đến đặc khu Thổ Châu, kết hợp xây dựng trạm biến áp 110kV Thổ Châu quy mô 2x25 MVA. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam để nghe báo cáo về cung cấp điện, thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ APEC 2027. 

Trong năm nay, để đảm bảo sản lượng điện thương phẩm công nghiệp - xây dựng cho tỉnh An Giang, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc với với tốc độ tăng trưởng gần 10% (riêng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ tăng trưởng trên 10%),  Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho rằng việc đầu tư lưới điện và trạm biến áp 110kV là rất cần thiết. Vì vậy đơn vị tiếp tục cân đối và thu xếp 2.128 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó riêng công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có mức đầu tư 877 tỷ đồng. Ngoài ra, Đặc khu Phú Quốc còn có các công trình trọng điểm như: đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định trên đảo. 

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định. Đối với các công trình đang triển khai còn khó khăn, vướng mắc, đồng chí đề nghị tổ công tác được giao phối hợp với các địa phương chủ động xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tối thiểu nhất…

Thêm một học sinh ở Phú Quốc - An Giang bị nhiễm viêm não mô cầu

VOV.VN - Chiều tối 21/3, Sở Y tế tỉnh An Giang có thông cáo báo chí về trường hợp mắc viêm não mô cầu tại Phú Quốc. Sau trường hợp tử vong đầu tiên do viêm não mô cầu nhóm B ở Phú Quốc, ngành y tế phát hiện thêm 1 trường hợp là bạn cùng lớp bị nhiễm viêm não mô cầu.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: An Giang APEC 2027 Tổng Công ty Điện lực miền Nam lưới điện quốc gia đặc khu Thổ Chu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang
Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Hơn 63 người ở An Giang nghi bị ngộ độc khi ăn bánh kem
Hơn 63 người ở An Giang nghi bị ngộ độc khi ăn bánh kem

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra xác minh trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể khi ăn bánh kem của 1 cơ sở bánh kem trên đường 3/2 phường Rạch Giá.

Hơn 63 người ở An Giang nghi bị ngộ độc khi ăn bánh kem

Hơn 63 người ở An Giang nghi bị ngộ độc khi ăn bánh kem

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra xác minh trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể khi ăn bánh kem của 1 cơ sở bánh kem trên đường 3/2 phường Rạch Giá.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST