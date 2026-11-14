English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa quy định chống khai thác IUU đến trực tiếp từng tàu cá tại TP.HCM

Thứ Bảy, 18:32, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/11, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 18 đến các tàu cá đang neo đậu tại khu tránh trú bão phường Phước Thắng, TP.HCM để trực tiếp tuyên truyền đến chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên về IUU.

 

Tại tàu cá BĐ94708TS do ông Hồ Quang Hương, ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai, làm thuyền trưởng, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị kết hợp thăm hỏi, phát tờ rơi với hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật. Nội dung tập trung làm rõ các hành vi vi phạm khai thác IUU, giúp ngư dân nhận biết những hành vi bị nghiêm cấm và hiểu rõ trách nhiệm của mình khi hoạt động trên biển.

Thay vì chỉ giới thiệu các quy định, lực lượng tuyên truyền gắn từng nội dung với công việc của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên. Từ việc kiểm tra giấy tờ, thiết bị trước khi xuất bến đến chấp hành quy định trong quá trình khai thác, mỗi người đều có trách nhiệm chủ động phòng ngừa vi phạm.

Dua quy dinh chong khai thac iuu den truc tiep tung tau ca tai tp.hcm hinh anh 1
Đến tận tàu cá hướng dẫn ngư dân nhận diện các nhóm hành vi vi phạm IUU, chủ động chấp hành quy định khi khai thác thủy sản trên biển. (Ảnh: Đức Định)

Cán bộ, chiến sĩ cũng vận động ngư dân thường xuyên tìm hiểu pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Đại úy Nguyễn Văn Cảnh, Chính trị viên phó Hải đội 301, cho biết đơn vị chú trọng tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, sát với hoạt động của ngư dân. Trọng tâm là giúp mỗi chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên hiểu rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm và những quy định cần thực hiện, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Dua quy dinh chong khai thac iuu den truc tiep tung tau ca tai tp.hcm hinh anh 2
Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, động viên bà con vươn khơi, bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền, biển đảo quê hương. (Ảnh: Đức Định)

Việc tuyên truyền trực tiếp trên tàu cá giúp đưa các quy định chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, gắn việc phổ biến pháp luật với hướng dẫn thực hiện.

da-nang-co-1.177-tau-ca-hoat-dong-vung-khoi-da-lap-dat-vms.jpg

Đà Nẵng ngăn chặn từ sớm, không để phát sinh tàu cá vi phạm phòng chống IUU

VOV.VN - TP Đà Nẵng đang siết chặt quản lý, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ sớm, từ cơ sở. Thành phố rà soát tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, khắc phục điểm nghẽn quản lý nghề cá.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ video ngắn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM
Từ video ngắn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

VOV.VN - Tại tọa đàm ngày 14/11, lãnh đạo TP.HCM cùng doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung số bàn giải pháp kết nối để đưa chất liệu văn hóa, lịch sử, ẩm thực đô thị vào các sản phẩm số có giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế số thành phố.

Từ video ngắn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

Từ video ngắn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

VOV.VN - Tại tọa đàm ngày 14/11, lãnh đạo TP.HCM cùng doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung số bàn giải pháp kết nối để đưa chất liệu văn hóa, lịch sử, ẩm thực đô thị vào các sản phẩm số có giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế số thành phố.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ học sinh tiền ăn bán trú, học phí tiếng Anh, STEM
TP.HCM dự kiến hỗ trợ học sinh tiền ăn bán trú, học phí tiếng Anh, STEM

VOV.VN - UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ tiền ăn bán trú tối đa 35.000 đồng/suất cho học sinh khó khăn, con công nhân, vùng đảo và hỗ trợ 150.000–200.000 đồng/tháng cho các hoạt động giáo dục như tiếng Anh, tin học, AI, STEM từ năm 2027.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ học sinh tiền ăn bán trú, học phí tiếng Anh, STEM

TP.HCM dự kiến hỗ trợ học sinh tiền ăn bán trú, học phí tiếng Anh, STEM

VOV.VN - UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ tiền ăn bán trú tối đa 35.000 đồng/suất cho học sinh khó khăn, con công nhân, vùng đảo và hỗ trợ 150.000–200.000 đồng/tháng cho các hoạt động giáo dục như tiếng Anh, tin học, AI, STEM từ năm 2027.

Du khách cuối năm tìm trải nghiệm gì ở TP.HCM?
Du khách cuối năm tìm trải nghiệm gì ở TP.HCM?

VOV.VN - Dịp cuối năm, thay vì chỉ tham quan các địa danh quen thuộc, du khách đến TP.HCM ngày càng ưa chuộng trải nghiệm đời sống bản địa như uống cà phê vợt Chợ Lớn, ăn vặt chợ Bến Thành hay tự tay đổ bánh xèo. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đẩy mạnh kết hợp lễ hội cuối năm và du lịch MICE để hút khách.

Du khách cuối năm tìm trải nghiệm gì ở TP.HCM?

Du khách cuối năm tìm trải nghiệm gì ở TP.HCM?

VOV.VN - Dịp cuối năm, thay vì chỉ tham quan các địa danh quen thuộc, du khách đến TP.HCM ngày càng ưa chuộng trải nghiệm đời sống bản địa như uống cà phê vợt Chợ Lớn, ăn vặt chợ Bến Thành hay tự tay đổ bánh xèo. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đẩy mạnh kết hợp lễ hội cuối năm và du lịch MICE để hút khách.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp