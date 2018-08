Đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ: Cơ hội cho hàng không Việt Nam

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ đến nước ta trong tháng 8/2018 để đánh giá về an toàn hàng không đối với Việt Nam, mở ra cơ hội để các hãng hàng không trong nước mở đường bay thẳng đến Mỹ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ đến nước ta trong tháng 8/2018 để đánh giá về an toàn hàng không đối với Việt Nam, mở ra cơ hội để các hãng hàng không trong nước mở đường bay thẳng đến Mỹ. Ảnh VNA.

Theo ông Cường, để được bay đến Mỹ, nhà chức trách hàng không của quốc gia khác phải đáp ứng được các tiêu chuẩn giám sát của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cũng như quy chế an toàn của FAA.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam phải được phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1). Sau khi đạt CAT 1, Cục Hàng không sẽ được phép giám sát các hãng hàng không có trụ sở tại Việt Nam nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy chế và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để có thể bay thẳng đến Mỹ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ sẽ đánh giá về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện của Việt Nam; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giám sát an toàn hàng không, cơ sở dữ liệu an toàn; công tác lập kế hoạch và quy trình thực hiện giám sát an toàn hàng không; xây dựng đội ngũ giám sát viên an toàn hàng không đảm bảo cả số lượng và chất lượng, xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện giám sát viên từ cơ bản đến nâng cao; xây dựng kế hoạch, chương trình để có thể kiểm soát toàn bộ công việc, kết quả làm việc của giám sát viên…

Sau đó, các hãng hàng không Việt Nam mới có quyền đề nghị Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ xem xét đánh giá năng lực tổ chức khai thác đảm bảo an ninh an toàn hàng không của hãng.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, khi đường bay đến Mỹ được thông, các hãng hàng không Việt có thể bay trực tiếp hoặc trường hợp gián tiếp là hợp tác liên danh với các hãng hàng không khác như bán vé Vietnam Airlines đi trên chuyến bay của các hãng khác Đài Loan, Hoa Kỳ…nhưng phải được sự đồng ý của FAA thì khách mới có thể đi trên chuyến bay của các hãng đó./.

Vietnam Airlines sẽ mở đường bay tới Mỹ vào cuối năm 2019 Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines có kế hoạch mở đường bay tới Mỹ vào cuối năm 2019. Các chuyến bay thẳng đến Los Angeles hoặc San Francisco sẽ phục vụ nhu cầu của một lượng lớn người Việt Kiều sinh sống và làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Thành, việc mở đường bay tới Mỹ phụ thuộc vào kết quả đánh giá giám sát an toàn của FAA. Thừa nhận đường bay này cũng mang lại nhiều thách thức cho Vietnam Airlines, ông Thành nhấn mạnh, thách thức lớn nhất của Vietnam Airlines là làm sao để đảm bảo hiệu quả đường bay có lãi trong bối cảnh đường bay dài, nhiều cạnh tranh, chi phí đầu tư lớn. “Do đó, Vietnam Airlines đã và đang tích cực chuẩn bị về mặt thị trường, khai thác và nguồn lực”, Tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định.

Vietnam Airlines kỷ niệm 15 năm mở đường bay thẳng đến Pháp VOV.VN - Ngoài chất lượng bay, Vietnam Airlines còn là vị “Đại sứ lưu động” của Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối hữu nghị giữa Việt Nam - Pháp

Vietnam Airlines khai thác Boeing 787-9 trên đường bay Hà Nội – Moscow VOV.VN - Từ ngày 27/3/2018, Vietnam Airlines chính thức khai thác máy bay thân rộng thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner trên đường bay Hà Nội – Moscow (Nga)

Bamboo Airways với chiến lược “đường bay thẳng“ VOV.VN - Với chiến lược tập trung vào các đường bay thẳng, Hãng hàng không Bamboo Airways kỳ vọng giúp khách hàng “bay” đến các địa danh một cách nhanh nhất.

Vietnam Airlines sẽ mở thêm nhiều đường bay giữa Trung Quốc-Việt Nam VOV.VN - Trong năm 2018, VNA sẽ mở thêm nhiều đường bay mới từ Trung Quốc đến các thành phố du lịch của Việt Nam.