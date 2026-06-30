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Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

Thứ Ba, 16:31, 30/06/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, UBND TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt, được thiết kế với các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái.

Tuyến đường có chiều dài 13 km (từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào), thuộc địa bàn phường Trị An, thành phố Đồng Nai (trước thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Đây là Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM (tổng chiều dài khoảng 44,5 km, nối Bình Phước cũ với Đồng Nai).

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Mặt cắt ngang của cầu cạn 

Dự án thành phần 1 được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Tập đoàn thành viên của THACO).

Dự án thành phần 1 có quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, mặt đường bê tông nhựa. Mức đầu tư sơ bộ cho đoạn này khoảng 17.000 tỷ đồng, dự kiến thi công và hoàn thành trong thời gian 18 tháng.

Để giải quyết bài toán đi qua khu vực rừng đặc dụng – nơi có nhiều động vật hoang dã sinh sống và thuộc vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Đồng Nai (được UNESCO công nhận năm 2011, công nhận là Vườn Di sản ASEAN năm 2025), toàn bộ 13 km của tuyến đường được xây dựng hoàn toàn trên cao.

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Hai bên cầu bố trí hệ thống chống ồn

Kết cấu công trình sử dụng dạng cầu cạn khung liên nhịp không gối, mỗi liên gồm 6 nhịp dài 240m. Chiều cao tĩnh không từ cầu cạn đến mặt đất tự nhiên dao động từ 9- 12m tùy theo địa hình, tạo hành lang sinh thái thông thoáng phía dưới cho voi và các loài động vật hoang dã di chuyển an toàn, đồng thời duy trì sự phát triển của thảm thực vật.

Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thiết kế và thi công đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm giúp giảm tiêu thụ vật liệu, giảm phát thải carbon.

Ngoại trừ hạng mục cọc khoan nhồi và bệ trụ được thi công tại hiện trường, toàn bộ thân trụ và các đốt dầm đều được sản xuất công nghiệp tại nhà máy đặt ngoài phạm vi dự án (cách Khu bảo tồn khoảng 5 km) rồi vận chuyển đến lao lắp, nhằm hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái.

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Đài quan sát để quan sát động vật cũng như phòng, chống cháy rừng

Dự án dự kiến có 3 nút giao, gồm: đường vào di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đường vào di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ và nút giao với đường tỉnh 761; một đài quan sát cao 45 m đặt giáp đường vào Di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng, theo dõi động vật và ứng phó sự cố.

Nhằm bảo vệ môi trường và sinh cảnh, toàn bộ tuyến đường 13km sẽ được lắp đặt một bức tường chống ồn kết hợp chắn ánh sáng cao 4m. Hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến sử dụng năng lượng mặt trời, có tính năng tự động điều chỉnh công suất theo lưu lượng giao thông (hoạt động 100% công suất khi có xe và tự động giảm xuống 30% khi không có phương tiện). 

Song song với đoạn 1, Dự án thành phần 2 (từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM) có chiều dài khoảng 31,5 km cũng được quy hoạch xây dựng với quy mô 8 làn xe, mặt đường rộng 33,5 m theo hình thức đầu tư công.

Giai đoạn thực hiện toàn bộ dự án kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM diễn ra từ năm 2026 - 2028 với sơ bộ tổng mức đầu tư toàn tuyến là khoảng 28.792 tỷ đồng.

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Lãnh đạo TP. Đồng Nai bấm nút khởi công   

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, khi hoàn thành, trục giao thông chiến lược này không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4 TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp trọng điểm trong vùng.

Cùng ngày, UBND TP. Đồng Nai tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây). Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop là nhà đầu tư; tổng mức đầu tư hơn 4.633 tỷ đồng.

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Thông tuyến trở lại cầu tạm Mã Đà, người dân ngóng đợi cầu mới 133 tỷ

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra tình trạng sạt lở do mưa lớn, đơn vị thi công đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sự cố tại khu vực cầu tạm Mã Đà, đoạn qua xã Tân Lợi, TP.HCM (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Đến nay, tuyến đường cơ bản được thông suốt cho xe máy và ô tô nhỏ.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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