Đường ven biển 2.220 tỷ đồng ở Đắk Lắk đặt mục tiêu về đích sớm gần một năm
VOV.VN -Dự án đường ven biển có điểm đầu từ phường Bình Kiến đi ra xã Tuy An Đông là một trong 3 dự án đường ven biển của tỉnh Đắk Lắk được triển khai trong giai đoạn 2024-2030, với chiều dài gần 15 km, tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó khăn, chậm tiến độ, thì dự án này lại ghi nhận tốc độ thi công và giải ngân vượt tiến độ đáng kinh ngạc. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu đưa công trình về đích sớm gần một năm so với kế hoạch.
Những hình ảnh do phóng viên VOV Tây Nguyên ghi nhận tại công trường trong những ngày đầu tháng 11/2026.