Đường ven biển 2.220 tỷ đồng ở Đắk Lắk đặt mục tiêu về đích sớm gần một năm

Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó khăn, chậm tiến độ, thì dự án này lại ghi nhận tốc độ thi công và giải ngân vượt tiến độ đáng kinh ngạc. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu đưa công trình về đích sớm gần một năm so với kế hoạch.

Những hình ảnh do phóng viên VOV Tây Nguyên ghi nhận tại công trường trong những ngày đầu tháng 11/2026.

Dự án có điểm đầu từ phường Bình Kiến, đi qua các xã Tuy An Nam, Ô Loan và Tuy An Đông, dài 14,67 km, tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 1.600 tỷ đồng, đạt trên 72% tổng mức đầu tư.

Gói thầu XL01 qua thôn Đồng Môn, xã Tuy An Nam, trị giá hơn 891 tỷ đồng, do Tập đoàn Sơn Hải thi công. Hiện nhà thầu đang bố trí 30 phương tiện, máy móc cùng 100 công nhân, người lao động, triển khai 14 mũi thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp".

Xe múc loại lớn đang đưa đất lên xe ben để san lấp nền đường.

Một xe ben đang đổ đá 1x2 đoạn qua khu vực phía Bắc cầu An Hải, xã Tuy An Nam.

Các xe lu hạng nặng đang lu, lèn nền đường.

Nhiều công nhân đang trộn bê tông, đổ hệ thống hố ga thoát nước đoạn qua thôn Phú Sơn, xã Tuy An Đông.

Các nhà thầu cũng đã tập kết cống thoát nước, cấu kiện bê tông để làm dải phân cách cứng giữa đường.

Nhiều đoạn trên tuyến đã được thảm nhựa. Chủ đầu tư và các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 12/2027, vượt tiến độ 9 tháng.

Đường ven biển Tuy Hoà - Tuy An Đông