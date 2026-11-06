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Đường ven biển 2.220 tỷ đồng ở Đắk Lắk đặt mục tiêu về đích sớm gần một năm

Thứ Sáu, 18:00, 06/11/2026
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VOV.VN -Dự án đường ven biển có điểm đầu từ phường Bình Kiến đi ra xã Tuy An Đông là một trong 3 dự án đường ven biển của tỉnh Đắk Lắk được triển khai trong giai đoạn 2024-2030, với chiều dài gần 15 km, tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gặp khó khăn, chậm tiến độ, thì dự án này lại ghi nhận tốc độ thi công và giải ngân vượt tiến độ đáng kinh ngạc. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu đưa công trình về đích sớm gần một năm so với kế hoạch.

Những hình ảnh do phóng viên VOV Tây Nguyên ghi nhận tại công trường trong những ngày đầu tháng 11/2026. 

Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 1
Dự án có điểm đầu từ phường Bình Kiến, đi qua các xã Tuy An Nam, Ô Loan và Tuy An Đông, dài 14,67 km, tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 1.600 tỷ đồng, đạt trên 72% tổng mức đầu tư.
Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 2
Gói thầu XL01 qua thôn Đồng Môn, xã Tuy An Nam, trị giá hơn 891 tỷ đồng, do Tập đoàn Sơn Hải thi công. Hiện nhà thầu đang bố trí 30 phương tiện, máy móc cùng 100 công nhân, người lao động, triển khai 14 mũi thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp".
Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 3
Xe múc loại lớn đang đưa đất lên xe ben để san lấp nền đường.
Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 4
Một xe ben đang đổ đá 1x2 đoạn qua khu vực phía Bắc cầu An Hải, xã Tuy An Nam.
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Các xe lu hạng nặng đang lu, lèn nền đường.
Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 6
Nhiều công nhân đang trộn bê tông, đổ hệ thống hố ga thoát nước đoạn qua thôn Phú Sơn, xã Tuy An Đông.
Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 7
Các nhà thầu cũng đã tập kết cống thoát nước, cấu kiện bê tông để làm dải phân cách cứng giữa đường.
Duong ven bien 2.220 ty dong o Dak lak dat muc tieu ve dich som gan mot nam hinh anh 8
Nhiều đoạn trên tuyến đã được thảm nhựa. Chủ đầu tư và các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 12/2027, vượt tiến độ 9 tháng.
Đường ven biển Tuy Hoà - Tuy An Đông

 

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Hơn 90% mặt bằng dự án đường ven biển Đắk Lắk đã được bàn giao

VOV.VN - Dự án đường bộ ven biển Đắk Lắk đã bàn giao hơn 90% mặt bằng, nhưng thời gian còn lại của "Chiến dịch 45 ngày đêm" không nhiều. Tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các xã, phường, ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tiến độ thi công dự án.

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
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