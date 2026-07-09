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Ecuador nuôi tôm kiểu “ao hôi, giống khỏe” và trăn trở 20 tấn/ha cho Cà Mau

Thứ Năm, 21:07, 09/07/2026
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VOV.VN - Năng suất nuôi tôm quảng canh của tỉnh Cà Mau hiện đang thấp hơn khoảng 50 lần so với hình thức nuôi tương đương của Ecuador, trong khi giá thành sản xuất lại cao hơn khoảng 30%.

Thông tin này được ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau chia sẻ tại cuộc họp báo Quý II của tỉnh vào ngày 9/7, để nêu rõ những kết quả từ chuyến công tác thực tế và học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm tại quốc gia Nam Mỹ này khi báo chí đặt ra.

ecuador nuoi tom kieu ao hoi, giong khoe va tran tro 20 tan ha cho ca mau hinh anh 1
Hình thức nuôi tôm giống như quảng canh tại Ecuador đang cho năng suất gấp 50 lần của Cà Mau

Theo ông Hồ Trung Việt, năng suất nuôi tôm quảng canh của Cà Mau hiện vẫn còn rất khiêm tốn, dao động trong khoảng 370 đến 380 kg/ha/năm. Trong khi đó, tại Ecuador, loại hình nuôi tương tự đạt năng suất tối thiểu tới 20 tấn/ha/năm nhờ tư duy phát triển hoàn toàn khác biệt.

Với quy mô hơn 270.000 ha, Ecuador hiện là quốc gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới. Điểm cốt lõi tạo nên thành công của họ nằm ở triết lý nuôi: thay vì áp dụng quy trình sản xuất sạch bệnh, tìm mọi cách ngăn ngừa mầm bệnh và lạm dụng hóa chất, nước bạn lại theo đuổi giải pháp "kháng bệnh" tự nhiên.

Ông Việt dẫn lại thông tin từ nước bạn công bố, suốt 30 năm qua không hề xuất hiện dịch bệnh bùng phát. Một trong những biện pháp quan trọng, nghiêm cấm nhập khẩu tôm giống và cách sản xuất giống. Việc tuyển tôm giống bố mẹ được thực hiện ngay tại ao thu hoạch, những cái con vượt trội được đưa đi kiểm nghiệm, đạt tiêu chuẩn thì nuôi cho đẻ.

“Ao sản xuất giống ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ao có mùi hôi nhưng theo họ, trong môi trường đó con tôm giống sống được là đã kháng bệnh tự nhiên nên cho kết quả nuôi gần như đạt 100%”, ông Việt thông tin.

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Ông Hồ Trung Việt thông tin tại buổi họp báo

Về phương thức tổ chức sản xuất, Ecuador không thả nuôi mật độ quá cao hay chạy theo mô hình siêu thâm canh như Việt Nam mà áp dụng hình thức tương tự quảng canh cải tiến tại nước ta nhưng với quy trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, tôm được ương trong khu vèo với mật độ trên 200 con/m2 trong vòng 3 tuần. Sau đó, tôm được xả ra ao lớn có diện tích từ 3 đến 10 ha, độ sâu mực nước trung bình 1m, duy trì mật độ vừa phải từ 30 đến 40 con/m2.

Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đã trải nghiệm thực tế thu hoạch một ao nuôi rộng 10 ha, với sản lượng đạt khoảng 80 đến 100 tấn, đòi hỏi gần 20 xe tải đông lạnh lớn để vận chuyển. Đáng chú ý, mỗi ao nuôi tại đây có thể quay vòng đến 4 vụ/năm.

Từ những kết quả thực tiễn, ông Hồ Trung Việt nhận định, nếu năng suất tôm của tỉnh bằng 1/10 Ecuador thì người dân địa phương sẽ giàu bền vững và sản lượng, kinh ngạch xuất khẩu tôm của Cà Mau sẽ tăng gấp 5 lần hiện nay. Đây sẽ là một cuộc cách mạng thực sự cho ngành tôm địa phương.

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Ecuador không chạy theo mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và sử dụng hóa chất

Sau chuyến công tác, Cà Mau đang khẩn trương xây dựng đề án thí điểm từ quy mô nhỏ trước khi nhân rộng để đánh giá chính xác tính thích ứng của mô hình này tại địa phương.

Hiện tại, tỉnh Cà Mau sở hữu diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn 420.000 ha, năng suất đạt khoảng 600.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,5 tỷ USD/năm.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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