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EVN giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 01/11/2026

Thứ Bảy, 22:30, 31/10/2026
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VOV.VN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, xuống còn 2.159,90 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, từ ngày 1/11/2026.


Giá bán lẻ điện điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 của EVN. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026, quy định giá bán điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo EVN, việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, sau khi rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí, đồng thời tuân thủ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

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Ảnh minh họa

Căn cứ Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân;

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ Thông báo số 557/TB-VPCP ngày ngày 27/10/2026 về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện;

Căn cứ Thông tư 60/2025/TT-BCT ngày 02/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện;

Căn cứ Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia;

Trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; với tinh thần sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; sau khi khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí; trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. 

Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện và EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của khách hàng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Nguyên Long/VOV1
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