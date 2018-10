EVN khuyến nghị đảm bảo an toàn thi công công trình gần đường điện

Vào ngày 26/10 vừa qua tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tại nạn nghiêm trọng làm 4 người bị điện giật gây tử vong khi thi công dựng cột viễn thông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công không thông báo cho đơn vị điện lực để phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Qua sự việc này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mong muốn và đề nghị các đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực liên quan để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Để ngăn ngừa việc tái diễn xảy ra tai nạn điện do việc thiếu sự phối hợp đầy đủ giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các đơn vị khi tiến hành các công việc trên mặt đất, dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không, có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện… phải có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, theo đúng quy định tại Điều 51, Khoản 8 Luật Điện lực.

Còn tại Điều 4 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn điện cũng nêu rõ: Các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bao gồm các hành vi: Trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ; sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

Ngoài các quy định nêu trên trong Luật Điện lực và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP như trên, tại Điều 34 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng nêu rõ: Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 26/10, khi đi ra cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, người dân bàng hoàng phát hiện 4 người đàn ông tử vong dưới đất do điện giật. Ngay sau đó, thông tin được trình báo đến chính quyền địa phương.

Chính quyền địa phương xác nhận, 4 nạn nhân tử vong cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Các nạn nhân này được thuê để dựng cột kéo cáp viễn thông tại 2 xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung. Khi 4 người đang thi công cột chạy cáp viễn thông dưới đường dây điện cao thế đã bị phóng điện gây tử vong tại chỗ./.

