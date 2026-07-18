Festival Biển kết nối nông sản Khánh Hòa sau một năm hợp nhất

Tuần lễ Nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Hội Nông dân Khánh Hòa tổ chức, quy tụ 40 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Đáng chú ý tại đây có nhiều nông sản đặc trưng của khu vực phía Nam Khánh Hòa, địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ. Từ táo, nho, chuối hột, dừa đến các sản phẩm trà thảo dược, nông sản chế biến... đều tự tin giới thiệu tới hàng nghìn du khách, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông sản của tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất.

Trầm hương Khánh Hòa được giới thiệu, quảng bá tại Tuần lễ nông sản

Lần đầu tiên tham gia Festival Biển Khánh Hòa, ông Chế Thành Sơn, nông dân xã Lâm Sơn, mang đến những sản phẩm của nông dân 9 xã khu vực phía Tây Nam tỉnh. Theo ông Sơn, đây là cơ hội để những đặc sản vốn chỉ quen thuộc ở địa phương được quảng bá rộng rãi hơn.

"Tham gia Festival Biển tỉnh Khánh Hòa, tôi thấy cơ hội quảng bá sản phẩm của địa phương rất lớn. Các sản phẩm của đơn vị rất đa dạng, phong phú. Khi nói về Ninh Sơn có dừa, Lâm Sơn, Mỹ Sơn sẽ có táo, hay như Bắc Ái thì có chuối hột. Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện khách hàng biết đến địa phương, quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng một cách dễ dàng hơn", ông Chế Thành Sơn nói.

Nhiều nông dân, doanh nghiệp phía Nam (tỉnh Ninh Thuận cũ) tham gia Festival Biển Khánh Hòa

Cùng với nông dân, nhiều doanh nghiệp phía Nam Khánh Hòa đã tham gia Tuần lễ nông sản tại Festival, giới thiệu nhiều sản phẩm đã qua chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và hướng tới thị trường quà tặng du lịch.

Ông Nguyễn Đức Khanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thảo dược Liên Kết Việt Nam, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi vượt đoạn đường hơn 100 km để đến với hội chợ, chúng tôi mong muốn nâng tầm giá trị nông sản, đưa ra những sản phẩm nông sản của xã Mỹ Sơn, được tiếp cận với du khách trong nước và quốc tế. Sản phẩm chúng tôi đã chế biến, không phải sản phẩm thô, khách hàng đem về có thể sử dụng ngay".

Các nông dân, doanh nghiệp giới thiệu nông sản

Tại Tuần lễ nông sản Khánh Hòa 2026, Ban tổ chức còn giới thiệu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối thương mại điện tử. Những hoạt động này giúp nông dân, hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để các vùng sản xuất trong tỉnh mới kết nối, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Các nông dân, doanh nghiệp giới thiệu nông sản

Bà Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi mang đến thông điệp nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa ngày càng đổi mới và phát triển, sự đóng góp của nông dân, Hội nông dân các cấp trong phát triển kinh tế của tỉnh ngày càng quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao tầm giá trị của nông nghiệp, tăng cường kết nối với các địa phương trong cả nước để tăng cường giao thương".