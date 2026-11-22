Trong khuôn khổ Festival diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP thanh niên tiêu biểu, trải nghiệm ứng dụng công nghệ cao cùng không gian triển lãm và trình diễn các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình công nghệ mới.

Khai mạc Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng 2026

Dịp này, Ban Tổ chức cũng ra mắt “Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” và Hội đồng cố vấn của Mạng lưới; trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2026 và phát động Cuộc thi năm 2027.

Thành Đoàn Đà Nẵng trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2026

Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên; tạo sân chơi để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và tiếp cận những mô hình, sản phẩm tiêu biểu.

Lễ ký kết MOU giữa Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng

Đặc biệt, chương trình còn là cầu nối chuyên sâu giữa các tác giả có công trình nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Ra mắt mạng lưới Hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng

Đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP thanh niên tiêu biểu

Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết:v"Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tổ chức ngày hôm nay là sự kiện rất quan trọng giúp các bạn sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp cũng như đưa các dự án của các bạn đến gần hơn với thị trường và từ đó hoàn thiện dự án của mình. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng luôn đồng hành các dự án khởi nghiệp sáng tạo của các bạn sinh viên từ nghiên cứu khoa học để hình thành doanh nghiệp công nghệ, hình thành các dự án công nghệ từ ban đầu cho đến khi ươm tạo và đi đến các cuộc thi khởi nghiệp cao hơn”.