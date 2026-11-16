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Festival OCOP Việt Nam 2026: Mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện văn hóa

Thứ Hai, 16:46, 16/11/2026
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VOV.VN - Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức theo hướng không gian mở, tái hiện bản sắc văn hóa vùng miền, thay vì những dãy gian hàng mua bán thông thường. Đây là dịp để các địa phương quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối giao thương và lan tỏa giá trị kinh tế nông thôn.


Thông tin tại buổi họp báo Festival OCOP Việt Nam 2026, ngày 16/11 tại TP.HCM, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cho biết, điểm khác biệt của Festival năm nay là cách tổ chức không gian trưng bày. Theo đó, các sản phẩm không chỉ được giới thiệu mà còn gắn với câu chuyện văn hóa, lịch sử và đặc trưng của từng địa phương.

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Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia chia sẻ tại họp báo Festival OCOP Việt Nam 2026.

Dự kiến Festival có quy mô tương đương 350 gian hàng tiêu chuẩn, mỗi gian 9m², nhưng được bố trí thành các cụm không gian mở, tạo điều kiện để người dân tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Đáng chú ý, TP.HCM dự kiến có không gian trưng bày khoảng 500m2, Hà Nội khoảng 300m2, kết hợp tái hiện các biểu tượng văn hóa, lịch sử với giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng. Các địa phương khác cũng có không gian riêng hoặc liên kết trưng bày, tạo nên bức tranh đa dạng về sản phẩm và bản sắc vùng miền.

Sau hơn 8 năm triển khai, cả nước hiện có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 166 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Festival không thể giới thiệu toàn bộ sản phẩm và chủ thể OCOP, mà sẽ lựa chọn những đại diện tiêu biểu nhất của các địa phương.

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Một số chủ thể Ocop 3-4 sao tham gia trưng bày tại họp báo

Với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống – Bứt phá đến tương lai”, Festival còn có các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hội thi sản phẩm OCOP và diễn đàn về kinh tế xanh, chuyển đổi số, quảng bá du lịch nông thôn. Đây không giống như một hội chợ. Festival là ngày hội của những người làm OCOP và TP.HCM chính là không gian để các giá trị OCOP của cả nước lan tỏa.

“Chúng ta không có điều kiện trưng bày đầy đủ 21.000 sản phẩm; cũng chưa thể mời hơn 10.000 chủ thể OCOP đến tham dự. Nhưng nơi đây sẽ quy tụ những đại diện sản phẩm tinh túy , đại diện cho những địa phương tiêu biểu đến tham dự ngày hội này” - ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cho biết. 

Không tổ chức ăn uống, kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm

Festival OCOP Việt Nam 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sẽ không tổ chức hoạt động ăn uống tại chỗ nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị.

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Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Phó Ban Tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2026 cho biết, công tác tổ chức được chuẩn bị với phương án bố trí và tiêu chí lựa chọn sản phẩm cụ thể. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nguồn gốc, chất lượng và điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tham gia.

Việc lựa chọn sản phẩm được thực hiện thông qua đầu mối quản lý của các địa phương, không phải chủ thể nào cũng có thể tự đăng ký tham gia. Riêng TP.HCM triển khai đến 168 xã, phường để tổng hợp, lựa chọn sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao.

Ông Đa mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành tuyên truyền trước, trong và sau Festival; qua đó lan tỏa những câu chuyện hay, mô hình hiệu quả, sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần nâng tầm thương hiệu OCOP và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững.

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Hà Nội ra mắt Kênh TikTok OCOP, kết nối sản phẩm Thủ đô với thị trường số

VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, TikTok Shop và các đơn vị liên quan kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên môi trường số.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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