Chiều 18/11 tại Hà Nội, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện "Xin chào Cà Mau 2026" tại thành phố Hà Nội và sự kiện Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Định vị lại ngành tôm Việt Nam, mở rộng thị trường tiêu thụ

Thông tin về Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21–25/11 diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) và một số địa điểm khác, với khoảng 350 gian hàng trưng bày, triển lãm, thương mại cùng nhiều hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau.

Sự kiện dự kiến có khoảng 500 - 700 đại biểu tham dự lễ khai mạc, thu hút từ 8.000 - 10.000 người tham quan và dự khai mạc. Đây là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của ngành tôm Cà Mau, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Điểm nhấn của Festival là không gian trưng bày, triển lãm với khoảng 350 gian hàng, trong đó có 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ và thương mại ngành tôm; 136 gian hàng sản phẩm OCOP; 20 gian hàng ẩm thực; 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm và 20 gian hàng trình diễn, trải nghiệm các giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại khu vực triển lãm ngành tôm, các doanh nghiệp sẽ giới thiệu những thành tựu, mô hình nuôi tôm tiêu biểu, máy móc, thiết bị, vật tư, công nghệ chế biến, bảo quản và các sản phẩm tôm có giá trị gia tăng.

Đặc biệt, Festival sẽ tổ chức hoạt động quảng diễn chế biến các món ăn từ tôm, cua Cà Mau trong ba ngày 21 - 23/11, với sự tham gia dự kiến của 27 nhóm đầu bếp đến từ các địa phương trên cả nước. Mỗi đêm có 9 nhóm tham gia, mỗi nhóm thực hiện 3 món ăn từ đặc sản tôm, cua Cà Mau.

Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách như bắt tôm nhanh, câu tôm càng xanh, phân loại tôm, xếp hình mô hình con tôm Cà Mau và biểu diễn hóa trang với chủ đề “Tôm vui”.

Không chỉ là sự kiện quảng bá sản phẩm, Festival Tôm Cà Mau 2026 còn tập trung vào các hoạt động đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi tôm nhằm tìm kiếm giải pháp phát triển ngành tôm bền vững.

Theo kế hoạch, chiều 21/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị “Tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, kế hoạch sản xuất năm 2027”, với khoảng 200 đại biểu.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả sản xuất, tiêu thụ tôm nước lợ năm 2026; phân tích những khó khăn, hạn chế, đồng thời dự báo thị trường năm 2027, đặc biệt là các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sáng 22/11, Diễn đàn “Tôm Việt Nam năm 2026” với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam” dự kiến quy tụ khoảng 230 đại biểu. Diễn đàn tập trung đánh giá vị thế, lợi thế cạnh tranh, nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển ngành tôm, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Cùng ngày, Hội nghị kết nối cung cầu ngành thủy sản sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp cung ứng đầu vào, cơ sở nuôi tôm, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Đây cũng là dịp để các bên gặp gỡ, đàm phán, tìm kiếm cơ hội ký kết hợp tác, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Cà Mau còn tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, vùng sản xuất tôm giống và các mô hình nuôi tôm - cua sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế, hữu cơ.

Hoạt động này nhằm giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thực tế và mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị ngành tôm.

Ngoài các hoạt động tại Cà Mau, chương trình còn gắn với Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông thủy sản, đặc sản tại TP.HCM, hướng đến kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, nhà bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị tiêu thụ.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin tại buổi họp báo

Nền tảng để ngành tôm Cà Mau tiếp tục khẳng định vị thế

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Festival Tôm lần thứ II năm 2026 hướng đến mục tiêu khẳng định giá trị, chất lượng và thương hiệu tôm Cà Mau; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Thông tin thêm về ngành tôm của tỉnh, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, địa phương có tiềm năng, lợi thế rất lớn trong phát triển ngành tôm, với ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài 310 km và ngư trường rộng lớn. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển cả khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, đặc biệt là ngành tôm.

"Hiện nay, Cà Mau phát triển đa dạng các mô hình nuôi tôm, từ thâm canh, bán thâm canh, siêu thâm canh đến quảng canh, quảng canh cải tiến; kết hợp nuôi tôm với trồng lúa, luân canh một vụ lúa - một vụ tôm, nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng và nuôi tôm trên biển", ông Hồ Trung Việt cho biết.

Không chỉ có lợi thế về điều kiện tự nhiên và diện tích nuôi trồng, Cà Mau còn sở hữu hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm với công nghệ hiện đại, thuộc nhóm hàng đầu cả nước. Cùng với thị trường xuất khẩu được phát triển qua nhiều năm, đây là nền tảng quan trọng để ngành tôm Cà Mau tiếp tục khẳng định vị thế.

Với những lợi thế về vùng nuôi, phương thức sản xuất, năng lực chế biến và thị trường xuất khẩu, Cà Mau đã và đang giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong ngành tôm, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thông qua sự kiện Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026, địa phương kỳ vọng tăng cường kết nối, hợp tác, mở rộng thị trường, phát triển các mô hình nuôi tôm xanh, sinh thái, tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Cà Mau, từng bước đưa thương hiệu tôm địa phương vươn xa trên thị trường quốc tế.