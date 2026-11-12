Gần 600 hồ sơ doanh nghiệp nghi mua bán hóa đơn đã được chuyển sang công an

Tăng kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao

Sáng 12/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính, đại biểu Hà Đức Minh (Lào Cai) phản ánh tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra, mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp chấn chỉnh tình trạng này.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã phát hành hơn 10 tỷ hóa đơn, trong đó có khoảng 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy theo số liệu báo cáo. Tuy nhiên, tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn tồn tại. Một số đối tượng lợi dụng thông tin và mã số thuế để thực hiện hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Để khắc phục, Bộ trưởng cho biết ngành thuế sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là những đơn vị liên quan đến quản lý dữ liệu và định danh trên môi trường mạng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xác định chính xác người đăng ký, người đứng tên chủ sở hữu và chủ doanh nghiệp; gắn trách nhiệm của doanh nghiệp, người đại diện doanh nghiệp với hoạt động thực tế của đơn vị. Cùng với đó, cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, tập trung vào những đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ và rủi ro cao.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin, từ năm 2022 đến nay, cơ quan thuế đã chuyển gần 600 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mua bán hóa đơn sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Theo Bộ trưởng, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng cần được chú trọng để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ, thực hiện đúng quy định. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế thực thi nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép.

Nợ thuế hơn 267.000 tỷ đồng, chủ yếu là tiền sử dụng đất

Cũng tại phiên chất vấn về lĩnh vực tài chính, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đặt vấn đề về tình trạng nợ thuế tăng qua các năm, nhiều khoản nợ kéo dài, khó thu hồi. Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu kiểm soát nợ thuế, phí dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, tổng số nợ thuế đã vượt 256.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2021. Trong đó, nhiều khoản nợ kéo dài, khó thu hồi.

Đại biểu cho rằng, thu hồi hiệu quả nợ thuế sẽ tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Tài chính làm rõ nguyên nhân và giải pháp thu hồi nợ, ngăn ngừa nợ mới phát sinh, nhất là với những khoản nợ lớn, kéo dài, thuộc trường hợp người nộp thuế có khả năng nhưng cố tình chây ỳ.

Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, chiến lược phát triển ngành thuế đặt mục tiêu tỷ lệ nợ thuế hằng năm dưới 5% tổng thu thuế; tổng số nợ thuế cộng dồn qua các năm phải ở mức 8% trở xuống. Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2026, mặc dù tỷ lệ nợ thuế phát sinh trong năm đang ở mức 3% tổng thu, tổng số nợ thuế vẫn chiếm khoảng 11%, tương đương hơn 267.000 tỷ đồng.

Phân tích cơ cấu nợ, Bộ trưởng cho biết hơn 50% số nợ thuế là tiền sử dụng đất, chủ yếu do thị trường bất động sản trầm lắng.

Để kéo giảm nợ thuế, ngành thuế đã giao chỉ tiêu, gắn kết quả thu hồi nợ với đánh giá hiệu quả công việc của từng cán bộ, từ cấp địa phương đến người trực tiếp theo dõi khoản nợ. Cùng với đó là hoàn thiện thể chế quản lý thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và giám sát.

Ngành thuế cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát và áp dụng chế tài đối với những tổ chức, cá nhân có khả năng nhưng cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng cũng được xác định là giải pháp quan trọng để xử lý các trường hợp vi phạm.