Đây là dịp quan trọng để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, cùng với đó mở rộng cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Festival là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu gạo sạch, giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe.

Ông Trương Văn Mến, Quản lý kinh doanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty Cổ phần Lương thực A An cho biết, qua hai lần tham gia Festival lúa gạo, người dân đang ngày càng quan tâm đến các dòng gạo sạch, có nguồn gốc và chất lượng bảo đảm.

Ông Trương Văn Mến, Quản lý kinh doanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty Cổ phần Lương thực A An

Theo ông Mến, ngay từ khi ra mắt thương hiệu A An, doanh nghiệp đã xác định định hướng phát triển lâu dài theo dòng gạo sạch, hướng đến cung cấp những sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Đối với Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, công ty tham gia triển khai tại An Giang. Hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp được gắn tem nhận diện gạo giảm phát thải, trong đó có các dòng gạo Japonica, ST25. Những sản phẩm này cũng được giới thiệu tại Festival, góp phần quảng bá hướng sản xuất gắn với chất lượng và trách nhiệm môi trường.

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026

Ông Trương Văn Mến cho rằng, phát triển các dòng gạo chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp lẫn người nông dân. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao vị thế, giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tham gia Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ, Hợp tác xã Phú Long, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm gạo sạch, sản xuất theo mô hình luân canh lúa - tôm. Bà Trương Thị Thiên Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Phú Long cho biết, đây là dịp để hợp tác xã gặp gỡ, kết nối khách hàng, giới thiệu sản phẩm gạo lúa - tôm sạch và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện hợp tác xã đã ký hợp đồng đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị mini tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác xã Phú Long, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm gạo sạch

Bà Trương Thị Thiên Trang chia sẻ, mong muốn của hợp tác xã là đưa sản phẩm gạo sạch đến với người tiêu dùng trong nước, và định hướng của hợp tác xã là phát triển sản phẩm dành cho người Việt, từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường bằng chất lượng và uy tín.

Người dân và du khách đến tham quan các gian hàng tại Festival

Đánh giá cao các sản phẩm được giới thiệu tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo, ông Nguyễn Xuân Phong, người dân đến tham quan cho biết, rất ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm lúa gạo đến từ nhiều địa phương. Chính sự phong phú về chủng loại giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với thói quen, nhu cầu và đặc biệt là yêu cầu về sức khỏe.

Festival là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu

Theo ông Phong, Festival là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội giới thiệu những thành tựu, tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và nắm bắt nhu cầu thị trường. Cùng với đó, quan tâm chất lượng, xây dựng thương hiệu, đổi mới phương thức sản xuất, chế biến, từng bước khẳng định hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế.