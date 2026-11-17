Nhu cầu 136,3 tỷ USD, áp lực huy động vốn cho ngành năng lượng

Với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”, GEEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực cho ngành năng lượng Việt Nam.

Chia sẻ tại họp báo giới thiệu sự kiện sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh ước tính khoảng 136,3 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại họp báo

Quy mô vốn đầu tư lớn đặt ra yêu cầu huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định những định hướng quan trọng, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa các định hướng này, Việt Nam cần bổ sung nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho rằng, GEEC 2027 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có nhu cầu lớn về đầu tư vào nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới. Điều này đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

"Bản thân Vingroup cũng đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế còn rất lớn", ông Quang nói.

Tăng trưởng hai con số: Áp lực huy động vốn cho nền kinh tế VOV.VN- Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhu cầu huy động nguồn lực rất lớn, ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh dư địa tín dụng ngân hàng thu hẹp, việc phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ở góc độ doanh nghiệp, TS. Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Klinova, doanh nghiệp hoạt động về Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới khí hậu cho rằng, khi khu vực tư nhân ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực năng lượng, tính khả thi về tài chính cần được chú trọng để tạo điều kiện huy động vốn và duy trì hoạt động đầu tư.

Theo ông Nam, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới đồng nghĩa nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, bảo đảm nguồn cung điện ổn định và khả năng tiếp cận năng lượng sạch có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

“Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản chính sách liên quan đến hoạt động mua bán điện. Trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân tham gia ngày càng nhiều vào lĩnh vực sản xuất năng lượng, cơ chế giao dịch cần được hoàn thiện, bảo đảm tính ổn định và thống nhất trong việc thực hiện các hợp đồng mua bán điện”, ông Nam bày tỏ.

Tổng giám đốc Klinova kỳ vọng việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện sạch, ổn định và phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Quy tụ hơn 800 doanh nghiệp, mở rộng kết nối năng lượng toàn cầu

Không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, GEEC 2027 được định hướng trở thành không gian kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin về quy mô sự kiện, ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events cho biết, GEEC 2027 dự kiến quy tụ các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới đến từ Italy, Trung Quốc, Đức, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhiều quốc gia khác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút công bố sự kiện

Theo ông Dickinson, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tăng lên, đòi hỏi sự phát triển đồng thời của nhiều nguồn năng lượng, từ khí tự nhiên, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đến năng lượng tái tạo. Xu hướng này được thúc đẩy bởi quá trình điện khí hóa ngày càng mạnh mẽ trên thế giới.

GEEC 2027 gồm hai hoạt động chính là triển lãm và chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành. Trong đó, khu vực triển lãm dự kiến có quy mô 6 sảnh, tạo không gian cho hơn 800 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong các lĩnh vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các phân khu chuyên ngành tập trung vào nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp.

Bên cạnh đó, triển lãm dành không gian cho giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Các khu trưng bày quốc gia, đổi mới sáng tạo, Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu cũng được tổ chức nhằm mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức trong ngành.

Với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, GEEC 2027 được kỳ vọng không chỉ tạo diễn đàn trao đổi về xu hướng phát triển năng lượng mà còn thúc đẩy các cơ hội hợp tác, đầu tư cụ thể, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn và công nghệ cho quá trình chuyển dịch, bảo đảm an ninh năng lượng tại Việt Nam.