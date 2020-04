Giá dầu rớt xuống 0: Kịch bản được dự đoán từ trước?

Trả lời phỏng vấn trên kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC năm 2016, tỷ phú Warren Buffett - người được mệnh danh là "Nhà hiền triết xứ Omaha" - từng đưa ra dự đoán về tác động kinh tế khi giá dầu giảm xuống mức 0.

Đúng như tiên đoán của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - ông chủ của Berkshire Hathaway, giá dầu đã xuống dưới 0 lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 20/4 vừa qua.

Nhà đầu tư Warren Buffett được mệnh danh là "Nhà hiền triết xứ Omaha". (Ảnh: Reuters)

Trong phiên giao dịch ngày 20/4, giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas của Mỹ trên sàn giao dịch New York đã giảm hơn 300% xuống mức -37,63 USD/thùng, ghi nhận mức thấp nhất trong lịch sử. Đây là giá dầu chào bán cho các hợp đồng mua bán trong tháng 5.

Nguyên nhân của việc sụt giảm giá dầu là do nguồn cung thừa thãi trong khi nhu cầu sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Mỹ, nhu cầu sử dụng dầu đã giảm 30% do các hạn chế đi lại, trong khi đó các kho chứa đã không còn chỗ trống, buộc một số công ty dầu mỏ ở Mỹ phải bắt đầu giới hạn sản lượng.



Dự đoán về đường đi của giá dầu, tỷ phú Warren Buffett cách đây 4 năm đã nêu rõ: "Nếu giá dầu giảm xuống mức 0 USD, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi". Chủ tịch Berkshire Hathaway cho rằng ngành dầu mỏ sẽ gặp khó khăn bởi người tiêu dùng không phải chi trả quá nhiều tiền trong suốt một thời gian dài. Điều này sẽ gây lên những tác động tiêu cực trong dài hạn.

Ông Warren Buffett ước tính, ngành dầu mỏ của Mỹ sản xuất khoảng 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày với giá khoảng 100 USD/ thùng. Như vậy doanh thu từ dầu thô đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày và 365 tỷ USD mỗi năm. Vốn hoá thị trường từ ngành dầu mỏ đạt khoảng 2.000 tỷ USD. "Bạn đang kiếm được 1 tỷ USD mỗi ngày và bỗng nhiên bạn không kiếm được đồng nào nữa, 2.000 tỷ USD vốn hoá nhanh chóng bị thổi bay. Các khoản vay ngân hàng sẽ tới hạn rất nhanh và các nhà sản xuất dầu thô cũng nhanh chóng bị huỷ hợp đồng từ các công ty sử dụng dịch vụ của họ", tỷ phú Warren Buffett phân tích.

Về tác động dài hạn khi giá dầu giảm xuống mức "miễn phí", ông Warren Buffett nhận định: Tất cả hợp đồng sẽ kết thúc nhanh chóng, hàng triệu người lao động mất việc làm. Khó khăn của ngành dầu mỏ đè nặng lên nền kinh tế Mỹ nếu tiến trình này kéo dài quá lâu.

Giá dầu thế giới ngày 20/4 đã lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 0 USD/thùng. (Ảnh minh họa: KT)

Theo Bloomberg, nhu cầu dầu cạn kiệt do tình trạng phong tỏa vì đại dịch Covid-19 diễn ra trên khắp thế giới đã khiến giá dầu thế giới lao dốc không phanh, hiện đã chạm ngưỡng thấp kỷ lục.



Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô thế giới xuống mức -37 USD/thùng. Theo Oilprice.com, chi phí đóng một giếng dầu rất lớn và quá trình thực hiện rất phức tạp, khiến cho một số nhà sản xuất chấp nhận bán dầu dưới giá vốn, thậm chí là giá âm trong ngắn hạn, đợi giá dầu hồi phục. Tuy nhiên nếu giá cứ duy trì ở mức thấp, nhiều giếng dầu sẽ phải đóng lại.

Tờ Guardian cho hay, hiện có khoảng 160 triệu thùng dầu đang nằm trong các kho "siêu to khổng lồ" ở bên ngoài các cảng trung chuyển của thế giới, và tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn khi nhu cầu dầu thô chạm mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua do virus Corona.

Vào thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2009, lượng dầu tồn cũng ở mức cao ngất ngưởng, nhưng khi ấy cũng mới chỉ hơn 100 triệu thùng, và ngay sau đó nền kinh tế dần hồi phục trở lại khiến nhu cầu tiêu thụ dầu tăng lên./.