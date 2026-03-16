Giá dầu thế giới có thể vượt mốc 150 USD/thùng trong vài tuần tới

Trong một chia sẻ đăng tải trên mạng xã hội X, ông Kirill Dmitriev nhận định, giá dầu hiện đang trên đà tăng nhanh, thậm chí có thể cao hơn mức 150 USD/thùng trong vòng 2–3 tuần tới, do tình hình gián đoạn nguồn cung không chỉ gây khó khăn cho việc vận chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khai thác.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Tờ "The Wall Street Journal" dẫn lời lãnh đạo nhiều tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, bắt nguồn từ xung đột quân sự tại Trung Đông, có nguy cơ tiếp tục trầm trọng hơn trong thời gian tới.

Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Moscow Times

Các diễn biến này làm gia tăng lo ngại về sự bất ổn của thị trường năng lượng quốc tế, trong khi giá dầu được dự báo sẽ còn chịu nhiều áp lực tăng do những yếu tố địa chính trị và cung - cầu toàn cầu.

