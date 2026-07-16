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Giá điện bình quân giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% sẽ không được điều chỉnh

Thứ Năm, 10:55, 16/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân sau khi tính toán các chi phí mà giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, chỉ lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

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Giá điện tăng dưới 2% sẽ không điều chỉnh. Ảnh minh họa

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Việc tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở biến động của các yếu tố đầu vào như giá than, khí, dầu, tỷ giá, nhu cầu huy động các nguồn điện có giá thành cao hoặc sự thay đổi của sản lượng điện thương phẩm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. EVN chỉ quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân sau khi Bộ Công Thương có ý kiến bằng văn bản.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

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Giá xăng giảm, thủy điện dồi dào, vì sao EVN chưa giảm giá điện?

VOV.VN - Giá nhiên liệu đầu vào giảm, thủy điện tích nước tốt nhưng giá điện chưa điều chỉnh giảm đang đặt ra nhiều câu hỏi về cơ chế vận hành. Nghị định 278/2026 vừa ban hành tiếp tục giữ nguyên ngưỡng điều chỉnh, đồng thời trao thêm quyền cho Bộ Công Thương trong việc yêu cầu EVN giảm giá điện khi cần thiết.

PV/VOV.VN
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