Giá điện bình quân giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% sẽ không được điều chỉnh

Theo đó, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân sau khi tính toán các chi phí mà giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, chỉ lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

Giá điện tăng dưới 2% sẽ không điều chỉnh. Ảnh minh họa

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Việc tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở biến động của các yếu tố đầu vào như giá than, khí, dầu, tỷ giá, nhu cầu huy động các nguồn điện có giá thành cao hoặc sự thay đổi của sản lượng điện thương phẩm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. EVN chỉ quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân sau khi Bộ Công Thương có ý kiến bằng văn bản.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.