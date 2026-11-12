Giá điện, xăng dầu giảm, doanh nghiệp tăng tốc những tháng cuối năm

Giảm áp lực chi phí, hỗ trợ sản xuất

Việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 đang tạo thêm dư địa giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Không chỉ giúp tiết kiệm chi tiêu, hai chính sách còn góp phần giảm áp lực giá thành sản xuất, vận chuyển, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì giá bán và ổn định thị trường.

Ông Hoàng Văn Thạnh, Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam cho biết, khi có thông tin này, doanh nghiệp rất vui, trước hết việc hạ nhiệt giá điện và giá xăng dầu trực tiếp làm giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc giảm 2% giá điện tuy không lớn, nhưng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 100% vốn FDI. Việc giảm giá 2 mặt hàng “xương sống” góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam tại Hưng Yên

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, cộng đồng doanh nghiệp rất vui mừng và biết ơn về sự điều hành linh hoạt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, trong bối cảnh cạnh tranh và việc giữ chân người lao động đang diễn ra rất gay gắt.

Việc được “hà hơi, tiếp sức” từ chính sách giảm giá điện, xăng sẽ tạo thêm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Từ đây, đội ngũ doanh nhân sẽ có thêm động lực để tích cực hơn trong sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong những tháng cuối năm, góp phần cùng tỉnh hoàn thành và vượt mức tăng trưởng kinh tế 2% trong năm 2026, tạo tiền đề cho những năm sau phát triển; góp phần tái đầu tư cho người lao động.

“Đây không chỉ là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, cải thiện hiệu quả kinh doanh mà còn tạo thêm dư địa để duy trì đơn hàng, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động”, ông Đỗ Văn Vẻ nhìn nhận.

Giá điện, xăng dầu giảm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân, việc đồng thời giảm giá điện và xăng dầu tạo tác động kép, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ đầu tư và tiêu dùng. Nếu kết hợp với đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khuyến khích đầu tư tư nhân và duy trì tăng trưởng thương mại, chính sách này có thể tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Chính sách cần mở rộng nhiều đối tượng

Dù giá điện và xăng dầu giảm ngay trước cao điểm vận chuyển, tiêu dùng cuối năm, giá cước vận tải hành khách và hàng hóa chưa thể điều chỉnh tương ứng trong thời gian ngắn. Một trong những nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp vận tải, lữ hành đã ký hợp đồng dịch vụ trọn gói với đối tác từ đầu năm nên không thể thay đổi giá theo từng đợt biến động nhiên liệu.

Đại diện một doanh nghiệp vận tải du lịch cho biết, khi giá dầu tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/lít, doanh nghiệp phải tự bù đắp chi phí phát sinh. Vì vậy, giá xăng giảm hiện nay trước hết giúp bù lại phần lợi nhuận bị thu hẹp, thay vì tạo điều kiện giảm cước ngay lập tức.

Doanh nghiệp vận tải cần thêm thời gian để đánh giá mức tiết kiệm thực tế

Với chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 40–45% tổng chi phí vận hành, các doanh nghiệp vận tải cần thêm thời gian để đánh giá mức tiết kiệm thực tế.

Đối với vận tải tuyến cố định, việc thay đổi giá vé, giá cước còn phải thực hiện quy trình kê khai và xây dựng phương án chi phí, bao gồm tiền lương, định mức tiêu hao nhiên liệu và khấu hao tài sản. Hồ sơ được gửi đến cơ quan quản lý, Sở Xây dựng tiếp nhận, với thời gian xử lý khoảng 5–10 ngày.

Doanh nghiệp cũng cần mặt bằng giá nhiên liệu ổn định trong khoảng 1–2 tháng để có cơ sở điều chỉnh, tránh thay đổi giá dịch vụ liên tục theo những biến động ngắn hạn.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn chính sách mở rộng để nhiều đối tượng cùng được hưởng lợi, góp phần tạo hưng phấn tổng lực giúp các doanh nghiệp chạy đua hoàn thành tăng trưởng cuối năm và tạo đà cho năm tới.

TS. Nguyễn Minh Phong lưu ý, hiệu quả kiểm soát lạm phát phụ thuộc vào tốc độ và mức độ giảm chi phí năng lượng được chuyển vào giá bán sản phẩm cuối cùng. Nếu thiếu các biện pháp kiểm soát cung cầu và bình ổn thị trường, lợi ích từ việc giảm giá nhiên liệu có thể tập trung ở các khâu trung gian mà chưa đến được người tiêu dùng.