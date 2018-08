Giá gas tiếp tục tăng 11.000 đồng/bình từ ngày 1/8

Theo Công ty Gas Saigon Petro, từ ngày 1/8, giá gas tăng 11.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng không quá 357.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas tiếp tục tăng từ ngày 1/8. (Ảnh minh họa: KT).

Trong khi đó Công ty Gas Pacific Petro, City Petro, ELF Gas cũng tăng 11.000 đồng/ bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 364.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự Petrolimex Gas Sài Gòn cũng tăng 11.000 đồng/ bình 12kg. Giá bán lẻ tại TP.HCM là 364.500 đồng/bình 12 kg.

Các đầu mối nhập khẩu gas trên địa bàn TP.HCM cho biết, các công ty điều chỉnh tăng do giá gas thế giới tháng 8 công bố 587,5 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với tháng 7. Cùng với đó, tỉ giá VND/USD tiếp tục tăng./.