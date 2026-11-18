Khơi thông dòng vốn ngoài ngân sách tại Gia Lai

Mười tháng qua, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, hàng trăm dự án được thúc đẩy triển khai, đưa nguồn lực đầu tư trở thành sức bật cho sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng trong chặng nước rút cuối năm.

Những tháng cuối năm, tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Nafoods đang hoàn thiện nhà máy chế biến sâu trái cây, đồng thời chuẩn bị đầu tư một tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Các dự án nối tiếp nhau mở thêm cơ hội thu hút vốn, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu ở cửa ngõ phía Đông khu vực Pleiku.

Một nhà máy sản xuất xanh, tuần hoàn tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

Để dự án sớm đủ điều kiện khởi công, UBND phường phường chủ động rà soát quy hoạch, quỹ đất, phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nafoods cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng nhà máy gần hoàn thành, chế biến sâu rất nhiều sản phẩm như sầu riêng, xoài, chuối, bơ. Trong chiến lược thời gian tới tại Gia Lai, chúng tôi đang chuẩn bị cho một dự án lớn quy mô 25 hecta - là Trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi giới thiệu các sản phẩm và là tổ hợp chế biến sâu các phụ phẩm để xuất khẩu đi các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu”.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng giao thông

Cùng với thu hút đầu tư theo thế mạnh, nhiều địa phương ở Gia Lai cũng chủ động tập trung tháo gỡ vướng mắc để các dự án sớm triển khai.

Tại phường Hội Phú, ngay từ cuối 2025, đầu năm 2026, chính quyền và các đoàn thể đã có nhiều tháng dài ròng rã vận động gần 400 hộ dân đồng thuận giải phóng mặt bằng phần diện tích cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua và dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Mặt bằng sạch đã khơi thông những tuyến giao thông lớn mở thêm không gian phát triển đô thị, thu hút thêm các dự án cảng cạn, nhà ở xã hội, trường liên cấp và dịch vụ.

"Đối với dư lượng khoáng sản từ đường cao tốc, chúng tôi đã chủ động sử dụng quỹ đất 5% để trữ lại lượng đất hơn 1 triệu m³ phục vụ các công trình trọng điểm như các khu tái định cư và Khu dân cư Nguyễn Văn Linh. Chúng tôi đang cung cấp khoáng sản cho các đơn vị này để hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao. Đây là bước đột phá giải quyết nhu cầu khoáng sản cho dự án Nguyễn Văn Linh vượt tiến độ theo đúng kỳ vọng của tỉnh", ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú nói.

Đường mới Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú) được hình thành, đã thu hút nhiều dự án nhà ở xã hội, trường học dọc trục đường.

Ở cấp tỉnh, Gia Lai đẩy mạnh xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, chế biến sâu, logistics và những dự án thân thiện với môi trường.

Trong năm, bên cạnh 3 hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại địa phương, lãnh đạo tỉnh trực tiếp giới thiệu tiềm năng, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.

Ông Tạ Ngọc Bắc, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Kamado (khu công nghiệp Becamex Bình Định) cho biết, doanh nghiệp đã chuyển đổi sang sản xuất tuần hoàn để phù hợp với định hướng của tỉnh.

"Các bột đá không sử dụng, công ty lại sử dụng làm nguyên liệu đầu vào, tái sử dụng bột đá đó làm nguyên liệu đầu vào làm gạch, vừa giải quyết vấn đề môi trường, phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh của công ty và chủ trương của nhà nước", ông Tạ Ngọc Bắc nói thêm.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Cùng với xúc tiến đầu tư, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục dự án ngoài khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, trong khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.

Đối với các dự án đang bị vướng mắc về quy hoạch, đất đai, mặt bằng và thủ tục chuyên ngành, UBND tỉnh Gia Lai phân loại thành bốn nhóm, giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, xác định trách nhiệm, thời hạn xử lý.

Trong 9 tháng, khu vực vốn ngoài nhà nước tại tỉnh đã được thực hiện hơn 38.447 tỷ đồng, góp phần quan trọng góp phần thúc đẩy công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 10,37%, đóng góp 2,93 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP của toàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lãnh đạo sở, ngành, địa phương điều hành sát kịch bản, theo dõi từng chỉ tiêu bằng số liệu cụ thể.

Trong năm, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh và các thành phố lớn ở trong nước.

Người đứng đầu phải trực tiếp giải quyết việc khó, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, rút ngắn thủ tục; kết quả được đánh giá qua KPI để điều chỉnh phân công, bố trí cán bộ. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra thực địa, đôn đốc doanh nghiệp bố trí nguồn lực, xem xét chấm dứt dự án kéo dài, không thực hiện cam kết để tránh lãng phí nguồn lực.

"Bây giờ chúng ta có từ 500 đến 600 dự án, vốn đầu tư cả công lẫn tư gần 1 triệu tỷ đồng, thừa sức tăng trưởng hai con số, tại sao lại không được? Một trong những việc rất quan trọng là tập trung triển khai nhanh các dự án. Tỉnh phải đôn đốc, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng thật nhanh. Thứ hai là đổi mới điều hành, rút ngắn thời gian của người đứng đầu gồm Bí thư, Chủ tịch và Giám đốc các sở, ngành. Kịch bản có hết rồi, tỉnh và xã có đầy đủ dữ liệu, tính toán, các đồng chí điều hành có số liệu cụ thể", ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) trong chuyến xúc tiến đàu tư tại Châu Âu vào tháng 9/2026.

Sự chung sức của cả hệ thống chính trị đang giúp Gia Lai khơi thông dòng vốn ngoài ngân sách, đưa các dự án sớm phát huy hiệu quả. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.