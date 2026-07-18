Gia Lai sẽ có Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI quy mô 326 tỷ đồng

Cụ thể, dự án được triển khai tại xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, trên diện tích khoảng 157 ha, với thời hạn hoạt động 50 năm. Mục tiêu của dự án là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng, đặc biệt là cây cà phê. Đồng thời tư vấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho doanh nghiệp và nông hộ.

Dự án cũng hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý vùng nguyên liệu cà phê, dự báo và giám sát sâu bệnh, xây dựng hệ thống dashboard phục vụ quản trị vùng trồng.

Dự kiến, mỗi năm dự án sẽ khảo nghiệm từ 50-100 dòng, giống cà phê, sản xuất khoảng 1-5 triệu cây giống. Trung tâm phân tích của dự án có công suất từ 20.000-40.000 mẫu/năm, bao gồm các mẫu đất, nước, lá, hạt cà phê, mẫu vi sinh và mẫu chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư dây chuyền chế biến thử nghiệm với công suất 1-3 tấn quả cà phê tươi/ngày, tương đương khoảng 300-500 tấn nguyên liệu/năm phục vụ nghiên cứu; dây chuyền rang xay và phát triển sản phẩm mẫu đạt khoảng 50-100 kg/ngày.

Hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ dự kiến phục vụ khoảng 2.000-5.000 lượt người mỗi năm thông qua các hội thảo, lớp tập huấn và trình diễn kỹ thuật.

Nếu được triển khai, đây là viện nghiên cứu cà phê AI đầu tiên tại tỉnh Gia Lai.

Chủ trương đầu tư dự án quy định, trong quý IV/2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý; quý II/2027 triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị; quý III/2028 vận hành thử nghiệm và dự kiến đưa dự án vào hoạt động từ quý IV/2028.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, công nghệ, chuyển đổi số và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn, triển khai dự án đúng quy hoạch, quy mô và tiến độ đã cam kết. Nhà đầu tư cũng phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ dự án gửi Sở Tài chính để theo dõi, giám sát.

Các sở, ngành liên quan của tỉnh Gia Lai và UBND xã Đak Đoa có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật.

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