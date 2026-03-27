Giá lúa tiếp tục giảm, giá phân bón ở mức cao khiến nông dân Đồng Tháp lo lắng

Ở thời điểm này, nông dân Đồng Tháp bán lúa tươi vụ Đông Xuân tại ruộng, giống Nàng Hoa 9 chỉ ở mức từ 6.200 đồng đến 6.400 đồng/kg, giảm hơn 300 đồng/kg so với đầu vụ; giống lúa OM 18 giá 5.800 đồng/kg. Hầu hết các giống lúa đều tiếp tục giảm giá, thậm chí ở khu vực ruộng xa đường giao thông, thương lái ngại thu mua. Trong khi đó, giá phân bón các loại, xăng dầu, công thu hoạch lúa lại tăng lên, làm cho người nông dân giảm thu nhập. Một ha lúa hiện nay nếu đạt năng suất, sau một vụ nông dân lãi khoảng 20 triệu đồng (chưa tính chi phí chăm sóc lúa).

Nông dân tỉnh Đồng Tháp khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân niềm vui chưa trọn vẹn

Bà Phạm Thị Xuân Nga, nông dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, tâm tư: “Nông dân làm ruộng nhờ lúa có giá thì đỡ, còn bây giờ lúa rớt giá quá nên không có lãi. Phân bón thì giá quá cao, cái gì cũng lên giá hết, xăng dầu cũng rất cao, chỉ có lúa thấp thôi. Bây giờ đề nghị cấp trên làm sao cho lúa có giá để dân bớt khó khăn”.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp, vụ lúa Đông Xuân 2025 - 2026, nông dân trong tỉnh xuống giống gieo sạ hơn 224.300 ha. Đến nay, đã vào vụ thu hoạch rộ, với năng suất hơn 7,2 tấn/ha, sản lượng đạt 561.300 tấn. Đáng ghi nhận là hơn 20.000 ha lúa vùng “ngọt hóa” Gò Công, do chủ động tích trữ nước ngọt nên không bị thiệt hại do khô hạn.

Góp phần giải quyết khó khăn về đầu ra lúa gạo, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa - gạo trên địa bàn.

Giá lúa các loại tiếp tục giảm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân

Trong đó, giao Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi diễn biến thị trường, cung - cầu và giá cả lúa - gạo; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp để chủ động trong điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường thu mua, chế biến, tiêu thụ lúa - gạo; nhất là trong thời điểm thu hoạch rộ, tránh để xảy ra tình trạng lúa chín nhưng không được thu mua. Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo quy định để triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ lúa - gạo trên địa bàn tỉnh.