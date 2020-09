Giá mía ở Hậu Giang giảm mạnh so với đầu vụ

Hiện tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) - nơi có vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL, thương lái cân mía chục tại rẫy cho nông dân chỉ còn 800 - 900 đồng/kg. Nếu so với đầu vụ thì mức giá này đã giảm hơn 500 đồng/kg. Nguyên nhân giá mía chục giảm là do đang vào mùa mưa nhu cầu tiêu thụ nước giải khát giảm mạnh . Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của bão số 2 vào đầu tháng 8 vừa qua đã làm cho cây mía bị xiêu vẹo, gãy đổ nên mẫu mã không đẹp.

Dù giá bán mía chục sụt giảm nhưng nông dân vẫn có lợi nhuận.

Theo người trồng mía ở huyện Phụng Hiệp, tuy giá mía chục giảm nhưng vẫn có lợi nhuận so với bán mía nguyên liệu cho nhà máy đường, bởi khi bán mía chục, nông dân không phải tốn chi phí thuê nhân công thu hoạch, chi phí vận chuyển, việc kiểm tra chữ lượng đường… Với giá mía như hiện nay, nếu năng suất mía đạt khoảng 10-12 tấn/công, thì sau khi trừ chi phí sản xuất, người trồng mía có lợi nhuận từ 6-7 triệu đồng/công.

Những năm gần đây, do giá mía nguyên liệu bán cho nhà máy đường không ổn định nên nhiều nông dân ở Hậu Giang đã chuyển sang trồng mía bán chục. Ở vụ mía này, trong tổng số gần 5.900 ha mía của tỉnh thì có hơn 1.000 ha mía được nông dân trồng bán chục. Hiện bà con đã thu hoạch được gần 800 ha mía./.