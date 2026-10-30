Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền

Tăng nguồn cung, đưa nhà ở về gần khả năng chi trả

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), giá bán nhà sơ cấp do chủ đầu tư công bố chỉ giảm khoảng 5%. Trong khi đó, tại thị trường thứ cấp, một số nhà đầu tư chấp nhận giảm giá 20-30% nhưng vẫn khó tìm người mua.

Báo cáo của UBND TP.HCM được HoREA dẫn lại cho thấy trong 9 tháng năm 2026, nguồn cung mới vẫn tập trung ở phân khúc cao cấp và trung cấp cao. Căn hộ chiếm 73,6% số lượng nhà ở đủ điều kiện huy động vốn nhưng phân khúc trung cấp chỉ chiếm 7,1%; không có nguồn cung nhà ở bình dân.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho rằng, cần phát triển nhà ở thương mại có mức giá phù hợp với khả năng thanh toán thực tế. Mức giá có thể khác nhau theo địa bàn, từ khoảng 25-30 triệu đồng/m2 tại các tỉnh xa trung tâm đến 60-70 triệu đồng/m2 ở đô thị lớn.

Để khuyến khích phân khúc này, HoREA kiến nghị bổ sung quy định vào dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Đất đai, theo hướng trao thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh ban hành chính sách riêng phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

HoREA cũng đề xuất UBND cấp tỉnh xây dựng khung giá cho thuê đối với nhà ở giá phù hợp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Cơ chế này có thể tạo thêm lựa chọn cho người chưa đủ khả năng mua nhà, nhất là người lao động và gia đình trẻ.

Phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp không thay thế nhà ở xã hội mà cần bổ sung cho nhau. TS. Trần Xuân Lượng cho rằng thị trường cần thêm sản phẩm thương mại ở phân khúc trung bình, hướng đến người có nhu cầu ở thực.

TS. Trần Xuân Lượng nhấn mạnh: “Chính sách này không thể khiến giá nhà giảm ngay lập tức bởi giá bán còn chịu tác động từ chi phí đất đai, chi phí tài chính và kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào việc triển khai đồng bộ chính sách và bảo đảm nguồn cung mới có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người mua”.

Gỡ nút thắt tín dụng, giảm chi phí phát triển nhà ở

Bên cạnh quỹ đất và thủ tục đầu tư, chi phí vốn cũng tác động trực tiếp đến giá thành dự án. Khi lãi suất cho vay cao, doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí tài chính trong quá trình chuẩn bị và xây dựng.

HoREA đề xuất không tính dư nợ cho vay đối với dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp và một số dự án trọng điểm tại khu công nghiệp vào hạn mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thương mại thực hiện giảm lãi suất cho vay thực chất.

Ông Châu cho rằng: “Bên cạnh chính sách đất đai và phát triển sản phẩm, chi phí tín dụng là yếu tố cần được xử lý. Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thương mại thực hiện việc giảm lãi suất cho vay thực chất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận các gói tín dụng với lãi suất hợp lý. Nguồn vốn hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dư địa phát triển sản phẩm giá phù hợp, đồng thời giảm gánh nặng trả nợ cho người mua”.

Tuy nhiên, tín dụng chỉ là một phần của bài toán. Nếu giá đất, chi phí xây dựng, thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính vẫn cao, giảm lãi suất khó đủ sức kéo giá nhà xuống.

Vì vậy, muốn kéo giảm giá nhà một cách thực chất, trước hết phải khơi thông các dự án đang đình trệ, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư và quỹ đất. Khi dự án không thể triển khai, nguồn cung mới khó tăng, còn chi phí vốn, chi phí đất đai và xây dựng tiếp tục tạo áp lực lên giá bán.

Tuy nhiên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ tự động xuất hiện những căn nhà phù hợp với thu nhập của số đông. Điều quan trọng là chính sách phải tạo động lực để doanh nghiệp phát triển sản phẩm có giá người dân có thể chi trả, thay vì tiếp tục tập trung vào phân khúc có biên lợi nhuận cao.

Nhà ở xã hội cần đến đúng đối tượng, còn nhà ở thương mại giá phù hợp phải có cơ chế về đất đai, tín dụng và thủ tục đủ rõ ràng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Giá nhà chỉ giảm thực sự khi nguồn cung đáp ứng tốt nhu cầu ở thực. Khi đó, người dân mới có thêm lựa chọn, thay vì phải chờ đợi hoặc vay nợ vượt quá khả năng tài chính để có nơi an cư.