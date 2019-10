Giá thịt lợn ở Trung Quốc duy trì ở mức cao cho đến Tết Nguyên đán

Giá thịt lợn ở Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Đây là tuyên bố của Vụ trưởng Vụ thị trường và thông tin của Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc hôm nay (17/10).

Ông Đường Kha, Vụ trưởng Vụ thị trường và thông tin của Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc cho biết, cùng với các chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi thịt lợn bắt đầu có hiệu lực, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đã có dấu hiệu hồi phục và có sự chuyển ngoặt so với giai đoạn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, giá thịt lợn của Trung Quốc vẫn ở mức cao.

Một gian hàng bán thịt lợn tại Trung Quốc. Nguồn Mạng Tin tức Trung Quốc. (Ảnh: China News)

“Dự kiến trong quý IV/2019, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc sẽ được cải thiện, tuy nhiên trong thời gian ngắn, nguồn cung thịt lợn sẽ vẫn gặp áp lực lớn, dự kiến từ nay đến Tết nguyên đán, giá thịt lợn vẫn ở mức cao, tuy nhiên cùng với việc xả kho nguồn thịt lợn dự trữ cũng như tăng lượng cung các loại thịt khác, Trung Quốc vẫn đảm bảo được nguồn cung thịt cho người dân”, ông Kha nói.

Mặc dù, người phụ trách Bộ nông nghiệp nông thôn Trung Quốc thể hiện thái độ lạc quan về giá thịt lợn trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, dịch tả lợn châu Phi đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Dự kiến trong năm nay, Trung Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn thịt lợn (so với 1,2 triệu tấn trong năm 2018), tuy nhiên con số này là không đáng kể so với mức sụt giảm sản lượng vào khoảng 11-14 triệu tấn.