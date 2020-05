Giá thịt lợn tăng cao và đắt đỏ ở Cần Thơ

Tại chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, như thường ngày, vào khoảng 5 giờ sáng, các tiểu thương bán thịt lợn tại chợ với đầy đủ các loại thịt như nạc, mỡ, sườn non, đến thịt ba rọi đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Trần Thị Ngọc Hiền, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Xuân Khánh hơn 10 năm nay cho biết, thời điểm này, giá lợn hơi tăng cao ngất ngưởng, các quầy thịt tại đây bán chậm hơn so với trước đây. Do giá lợn tăng, số lượng thịt bán ra cũng giảm gần phân nửa so với trước đây.

“Thấy sạp thịt hàng nào cũng ít, bán cầm chừng; không bán nhiều được đồ vì mắc quá. Lúc thịt rẻ người tiêu dùng ăn nhiều, mỗi lần mua khoảng 2kg; còn hiện giờ, giá thịt cao, họ ăn ít đi, xoay qua ăn gà, vịt nhiều hơn”, chị Hiền nói.

Do giá thịt cao, một số quầy chỉ bán cầm chừng với số lượng ít hơn trước.

Chị Trần Thị Thanh Tuyền, một người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều chia sẻ, trước đây, hầu như ngày nào cũng có món thịt lợn trong khẩu phần của gia đình. Tuy nhiên, gần đây do giá thịt lợn tăng cao, chị đã cắt giảm lượng thịt lợn trong bữa ăn, thay vào đó là những món ăn khác để vừa phong phú đa dạng cho thành phần dinh dưỡng, vừa giảm được chi phí sinh hoạt của gia đình.

Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, giá lợn hơi liên tục tăng cao trong thời gần đây đã đẩy giá thịt lợn các loại tăng cao kỷ lục. Cụ thể, hiện giá lợn hơi tại Cần Thơ và nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL tăng cao, nhiều địa phương chạm đỉnh mức giá 100.000 đồng/kg. Riêng tại Cần Thơ, giá lợn hơi cũng tăng lên mức cao chạm đỉnh 97.000 đồng/kg, đây là mức tăng giá cao nhất từ trước đến nay.

Chủ quầy thịt cho biết, thịt heo nóng được nhiều bà nội trợ chọn mua nhiều hơn so với các loại thịt đông lạnh ở các cửa hàng, siêu thị.

Việc giá lợn hơi tăng cao khiến giá thịt lợn thành phẩm cũng tăng theo. Cụ thể, hiện giá thịt lợn tại các chợ truyền thống ở Cần Thơ trung bình ở mức 180.000 đồng/kg, sườn non có giá hơn 200.000 đồng/kg; thịt ba chỉ ở mức 180.000 đồng/kg, tùy theo loại.



Theo sở Công Thương, nguyên nhân giá thịt lợn ở các chợ tăng cao thời gian gần đây là do dịch tả lợn châu Phi vừa qua đã làm giảm đáng kể tổng đàn lợn ở khu vực ĐBSCL, nguồn cung không đủ cầu; việc phục hồi đàn lợn cũng đang gặp khó khăn do giá lợn giống tăng cao. Chính quyền các địa phương cũng khuyến cáo người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác thay thế để hạn chế giá thịt lợn tăng cao trong thời gian tới./.