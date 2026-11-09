Giá thuê giảm, nhà đầu tư căn hộ vùng ven chịu nhiều sức ép bủa vây

Sức ép vì giá cạnh tranh

Cuối năm 2024, chị Nguyễn Thị Hà đầu tư mua căn hộ studio tại một đại đô thị ở phía Đông Hà Nội với giá 1,8 tỷ đồng với kỳ vọng studio dễ khai thác vì nhóm khách thuê ngắn ngày, spa và dịch vụ nhỏ khá đông.

Tuy nhiên, chị vừa nhận bàn giao căn hộ từ tháng 10/2026 nhưng đến nay chị vẫn chưa tìm được khách thuê vì quỹ căn hộ mới bàn giao cho thuê nhiều. Để cho thuê được nhanh, phải đầu tư nội thất đẹp và để mức giá cạnh tranh.

“Bán lúc này thì gần như khóa lỗ, giữ lại thì phải tìm được khách thuê ngay không để căn hộ trống, nếu trống một tháng mất 5 - 6 triệu đồng", chị Hà chia sẻ.

Căn hộ studio cho thuê với giá từ 5 - 6 triệu/tháng

Anh Phạn Huy Hoàng, sale cho thuê nhà tại Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội cho biết: "Giá cho thuê hiện đang giảm so với đầu năm vì quỹ căn mới bàn giao nhiều, các chủ nhà phải cạnh tranh nên giảm giá thuê nên rất nhiều căn cho thuê giá tốt thời điểm này".

Đáng chú ý, không những phải cạnh tranh giá cho thuê, chủ nhà còn phải chi trả nhiều khoản chi phí khác như phí quản lý, bảo trì nội thất, thời gian bỏ trống giữa hai khách thuê, chi phí môi giới tìm khách và các chi phí phát sinh khác. Sau khi khấu trừ các khoản này, lợi nhuận thực nhận sẽ còn thấp hơn đáng kể.

Chị Nguyễn Hồng Trang, chủ căn hộ The London Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội cho biết: "Nói là cho thuê 12 tháng nhưng thực chất chỉ thu về 11 tháng tiền thuê vì phải trả phí môi giới 1 tháng tiền nhà, chưa tính hao mòn tài sản, thời gian trống căn hộ để tìm khách thuê cũng chẳng được bao nhiêu".

Sức ép tiếp tục tăng

Theo dữ liệu Batdongsan.com, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư tại Hà Nội hiện khoảng 3%, giảm mạnh so với 4,9-5% đầu năm 2023. Khi tỷ suất sinh lời đi xuống, căn hộ không còn là tài sản vừa tăng giá vừa tạo dòng tiền như kỳ vọng của không ít nhà đầu tư. Ngược lại, chênh lệch giữa giá mua, tiền thuê và chi phí vốn đang trở thành bài toán khó với chủ sở hữu.

Diễn biến trên phản ánh sự mất cân đối giữa nguồn cung và nhu cầu thuê. Trong giai đoạn 2023-2025, lượng căn hộ đầu tư với mục đích cho thuê tăng mạnh khi giá nhà liên tục đi lên. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vừa hưởng lợi từ tăng giá tài sản, vừa có dòng tiền hàng tháng.

Nguồn cung căn hộ bàn giao đồng loạt tại các đại đô thị khiến nguồn cung tăng mạnh

Tuy nhiên, khi nguồn cung căn hộ bàn giao đồng loạt tại các đại đô thị như Ecopark, Ocean Park, Smart City... hay một loạt các dự án vùng ven có số lượng căn hộ đưa ra thị trường cho thuê tăng nhanh hơn tốc độ gia tăng nhu cầu. Để cạnh tranh, nhiều chủ nhà buộc phải giảm giá thuê, miễn phí một đến hai tháng tiền nhà hoặc đầu tư thêm nội thất nhằm giữ chân khách.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cao ốc Quốc tế Hồ Tây, cho hay tình trạng chủ nhà giảm giá chào thuê chung cư diễn ra cục bộ ở một số dự án, phân khu trong đại đô thị vùng ven. Đây là khu vực liên tục ghi nhận nguồn cung mở bán mới trong hai năm qua. Đến nay, nhiều dự án bước vào giai đoạn bàn giao, đẩy số lượng căn cho thuê lớn ra thị trường, buộc chủ nhà ở các tòa cũ phải điều chỉnh tiền thuê để giữ khách.

Theo ông Thanh, áp lực đang gia tăng với nhóm nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính. Trong bối cảnh lãi suất neo cao, mức thả nổi lên đến 13-15%/năm khiến chi phí nắm giữ tài sản của họ tăng mạnh. Trong khi đó, giá bán và hiệu suất cho thuê đi xuống khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng biên lợi nhuận, thậm chí hạ giá để thoát hàng.

Ông Nguyễn Chí Thanh khuyến nghị nhà đầu tư mới trước khi xuống tiền mua chung cư cần cân nhắc kỹ về kỳ vọng tăng giá, hiệu suất cho thuê, dòng tiền và rủi ro thanh khoản. Thay vì mua nhanh bán nhanh, họ nên chuyển sang chiến lược trung và dài hạn, chọn lọc dự án ở khu vực có nhu cầu thuê dồi dào, đảm bảo khả năng thanh khoản khi bán lại.