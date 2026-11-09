English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá thuê giảm, nhà đầu tư căn hộ vùng ven chịu nhiều sức ép bủa vây

Thứ Hai, 15:42, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường cho thuê căn hộ vùng ven Hà Nội đang bước vào giai đoạn sàng lọc khốc liệt khi nguồn cung mới liên tục bàn giao, nhà đầu tư phải chịu nhiều sức ép bủa vây.

Sức ép vì giá cạnh tranh

Cuối năm 2024, chị Nguyễn Thị Hà đầu tư mua căn hộ studio tại một đại đô thị ở phía Đông Hà Nội với giá 1,8 tỷ đồng với kỳ vọng studio dễ khai thác vì nhóm khách thuê ngắn ngày, spa và dịch vụ nhỏ khá đông.

Tuy nhiên, chị vừa nhận bàn giao căn hộ từ tháng 10/2026 nhưng đến nay chị vẫn chưa tìm được khách thuê vì quỹ căn hộ mới bàn giao cho thuê nhiều. Để cho thuê được nhanh, phải đầu tư nội thất đẹp và để mức giá cạnh tranh.

“Bán lúc này thì gần như khóa lỗ, giữ lại thì phải tìm được khách thuê ngay không để căn hộ trống, nếu trống một tháng mất 5 - 6 triệu đồng", chị Hà chia sẻ.

gia thue giam, nha dau tu can ho vung ven chiu nhieu suc ep bua vay hinh anh 1
Căn hộ studio cho thuê với giá từ 5 - 6 triệu/tháng

Anh Phạn Huy Hoàng, sale cho thuê nhà tại Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội cho biết: "Giá cho thuê hiện đang giảm so với đầu năm vì quỹ căn mới bàn giao nhiều, các chủ nhà phải cạnh tranh nên giảm giá thuê nên rất nhiều căn cho thuê giá tốt thời điểm này".

Đáng chú ý, không những phải cạnh tranh giá cho thuê, chủ nhà còn phải chi trả nhiều khoản chi phí khác như phí quản lý, bảo trì nội thất, thời gian bỏ trống giữa hai khách thuê, chi phí môi giới tìm khách và các chi phí phát sinh khác. Sau khi khấu trừ các khoản này, lợi nhuận thực nhận sẽ còn thấp hơn đáng kể.

Chị Nguyễn Hồng Trang, chủ căn hộ The London Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội cho biết: "Nói là cho thuê 12 tháng nhưng thực chất chỉ thu về 11 tháng tiền thuê vì phải trả phí môi giới 1 tháng tiền nhà, chưa tính hao mòn tài sản, thời gian trống căn hộ để tìm khách thuê cũng chẳng được bao nhiêu".

Sức ép tiếp tục tăng

Theo dữ liệu Batdongsan.com, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư tại Hà Nội hiện khoảng 3%, giảm mạnh so với 4,9-5% đầu năm 2023. Khi tỷ suất sinh lời đi xuống, căn hộ không còn là tài sản vừa tăng giá vừa tạo dòng tiền như kỳ vọng của không ít nhà đầu tư. Ngược lại, chênh lệch giữa giá mua, tiền thuê và chi phí vốn đang trở thành bài toán khó với chủ sở hữu.

Diễn biến trên phản ánh sự mất cân đối giữa nguồn cung và nhu cầu thuê. Trong giai đoạn 2023-2025, lượng căn hộ đầu tư với mục đích cho thuê tăng mạnh khi giá nhà liên tục đi lên. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vừa hưởng lợi từ tăng giá tài sản, vừa có dòng tiền hàng tháng.

gia thue giam, nha dau tu can ho vung ven chiu nhieu suc ep bua vay hinh anh 2
Nguồn cung căn hộ bàn giao đồng loạt tại các đại đô thị khiến nguồn cung tăng mạnh

Tuy nhiên, khi nguồn cung căn hộ bàn giao đồng loạt tại các đại đô thị như Ecopark, Ocean Park, Smart City... hay một loạt các dự án vùng ven có số lượng căn hộ đưa ra thị trường cho thuê tăng nhanh hơn tốc độ gia tăng nhu cầu. Để cạnh tranh, nhiều chủ nhà buộc phải giảm giá thuê, miễn phí một đến hai tháng tiền nhà hoặc đầu tư thêm nội thất nhằm giữ chân khách.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cao ốc Quốc tế Hồ Tây, cho hay tình trạng chủ nhà giảm giá chào thuê chung cư diễn ra cục bộ ở một số dự án, phân khu trong đại đô thị vùng ven. Đây là khu vực liên tục ghi nhận nguồn cung mở bán mới trong hai năm qua. Đến nay, nhiều dự án bước vào giai đoạn bàn giao, đẩy số lượng căn cho thuê lớn ra thị trường, buộc chủ nhà ở các tòa cũ phải điều chỉnh tiền thuê để giữ khách.

Theo ông Thanh, áp lực đang gia tăng với nhóm nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính. Trong bối cảnh lãi suất neo cao, mức thả nổi lên đến 13-15%/năm khiến chi phí nắm giữ tài sản của họ tăng mạnh. Trong khi đó, giá bán và hiệu suất cho thuê đi xuống khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng biên lợi nhuận, thậm chí hạ giá để thoát hàng.

Ông Nguyễn Chí Thanh khuyến nghị nhà đầu tư mới trước khi xuống tiền mua chung cư cần cân nhắc kỹ về kỳ vọng tăng giá, hiệu suất cho thuê, dòng tiền và rủi ro thanh khoản. Thay vì mua nhanh bán nhanh, họ nên chuyển sang chiến lược trung và dài hạn, chọn lọc dự án ở khu vực có nhu cầu thuê dồi dào, đảm bảo khả năng thanh khoản khi bán lại.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải mã thị trường nhà ở: Vì sao giá nhà cao nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn lớn?
Giải mã thị trường nhà ở: Vì sao giá nhà cao nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn lớn?

VOV.VN - Mục tiêu của chính sách nhà ở không phải tăng tỷ lệ sở hữu cũng như hạn chế sự phát triển của một phân khúc bất động sản cụ thể,cần hướng tới kiểm soát những bất cập về giá, đồng thời tạo điều kiện để thị trường nhà ở phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế.

Giải mã thị trường nhà ở: Vì sao giá nhà cao nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn lớn?

Giải mã thị trường nhà ở: Vì sao giá nhà cao nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn lớn?

VOV.VN - Mục tiêu của chính sách nhà ở không phải tăng tỷ lệ sở hữu cũng như hạn chế sự phát triển của một phân khúc bất động sản cụ thể,cần hướng tới kiểm soát những bất cập về giá, đồng thời tạo điều kiện để thị trường nhà ở phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế.

Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền
Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền

VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người dân, trong khi nguồn cung nghiêng về phân khúc cao cấp. HoREA cho rằng cần phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, tháo gỡ vướng mắc dự án và kiểm soát chi phí tín dụng để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở.

Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền

Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền

VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người dân, trong khi nguồn cung nghiêng về phân khúc cao cấp. HoREA cho rằng cần phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, tháo gỡ vướng mắc dự án và kiểm soát chi phí tín dụng để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở.

Nguồn cung thiếu, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người
Nguồn cung thiếu, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người

VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn vẫn vượt khả năng chi trả dù thị trường xuất hiện những đợt giảm giá. Theo các chuyên gia, muốn điều chỉnh mặt bằng giá cần tăng nguồn cung nhà ở phù hợp, hoàn thiện chính sách phát triển dự án và giảm chi phí vốn.

Nguồn cung thiếu, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người

Nguồn cung thiếu, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người

VOV.VN - Giá nhà tại các đô thị lớn vẫn vượt khả năng chi trả dù thị trường xuất hiện những đợt giảm giá. Theo các chuyên gia, muốn điều chỉnh mặt bằng giá cần tăng nguồn cung nhà ở phù hợp, hoàn thiện chính sách phát triển dự án và giảm chi phí vốn.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp