Giá vàng sẽ lao dốc vì tin ông Donald Trump gặp ông Kim Jong Un?

Dự báo về xu hướng giá vàng tuần tới từ 12-17/3, kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy, cả trên Wall Street và Main Street đều có nhận định kém lạc quan về triển vọng giá vàng. Kết quả dự báo giá vàng tuần tới do Kitco News thực hiện

Cụ thể, đối với khảo sát ý kiến các chuyên gia trên Wall Street, có tới 65% ý kiến trả lời dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần sau; 12% ý kiến dự báo giá tăng và 24% có quan điểm trung lập. Khảo sát trực tuyến Main Street cũng có tới 47% ý kiến trả lời đưa ra dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần sau; 41% dự báo giá tăng và 12% quan điểm trung lập.

Trong số các ý kiến nhận định về xu hướng giá vàng tuần sau, đa số ý kiến nhà phân tích và thương nhân dựa vào 2 yếu tố chính khiến giá vàng giảm là tác động sau báo cáo việc làm của Mỹ mới công bố hôm thứ 6 vừa qua và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với nỗ lực nhằm giải quyết xung đột về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm thứ 6 cho thấy, việc làm phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 313.000 trong tháng 2, trong khi trước đó các nhà kinh tế ước tính có thể chỉ tăng khoảng 200.000.

Tuần vừa qua, giá vàng đã chốt phiên ở mức 1.323 USD/oz, giảm 30 cent. Kết quả này trái với đa số ý kiến trước đó dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần.

Còn phân tích về nhận định giá vàng tuần tới, Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng ông dự báo giá vàng sẽ giảm. Bởi vì việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh dẫn đến cơ sở để Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 3 này. Cùng với những tín hiệu tích cực từ Triều Tiên cũng góp phần gây thêm áp lực cho giá vàng.

Phân tích biểu đồ giá vàng tuần vừa qua cho thấy, đường trung bình giá 100 ngày ở ngưỡng 1.307 USD/oz và đường trung bình 200 ngày là 1.297 USD/oz. Cả hai mức này có thể tác động tăng lực bán ra trong ngắn hạn.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Price Futures Group, cũng nhận thấy giá vàng sẽ giảm khi một số nhà đầu tư phân bổ dòng vốn ra khỏi vàng để chuyển sang các thị trường khác, như chứng khoán, trong bối cảnh việc làm tăng tốt và tình hình Triều Tiên tốt lên. Tuy nhiên, Flynn cũng cho rằng, áp lực lo lắng về lạm phát cũng sẽ khiến việc bán tháo vàng khó xảy ra.

Ken Morrison, biên tập viên của tờ Morrison, cho biết: Với đồng USD phục hồi và giá vàng ở mức khoảng 1.310 USD/oz tuần vừa qua, giá vàng sẽ đi xuống trong tuần tới. Nhưng mức giá có thể vẫn trụ được ở mốc 1.300 USD/oz.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management, cũng cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Lý do chính là việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh sẽ khiến tăng áp lực Fed phải tăng lãi suất, hỗ trợ đồng USD mạnh lên. Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng tiếp tục giảm khỏi vùng kháng cự gần 1.340 USD/oz, gần đây giao dịch gần 1.320 USD/oz. Thực tế các ngưỡng giá vừa qua đã cho thấy rõ đà suy giảm từ 1.314 USD/oz, sau đó là 1.300 USD đến 1.305 USD.

Richard Baker, biên tập viên của Báo cáo Eureka Miner, là một trong số ít người dự báo giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, cho rằng: Số liệu việc làm tăng mạnh cho thấy nền kinh tế đang phục hồi và còn mạnh lên nữa. Điều này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Sự khác biệt giữa lãi suất và kỳ vọng lạm phát thúc đẩy giá vàng. Đặc biệt, nguy cơ chiến tranh thương mại có thể dẫn đến tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn nên sẽ là trợ lực tốt đối với giá vàng.

Dẫu vậy trong tuần tới, nhiều khả năng giá vàng tăng lên mức 1.342 USD/oz hoặc giảm về mức 1.303 USD/oz. Thực tế phiên cuối tuần đã có sự tăng nhẹ trở lại.

Người có quan điểm trung lập và giá vàng, Neil Mellor, nhà chiến lược tiền tệ cao cấp tại Bank of New York Mellon, cho rằng nguyên nhân do đồng đô la Mỹ sẽ không biến động nhiều./.

