Giá vàng tăng mạnh và có thể sẽ áp sát ngưỡng 51 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận của PV VOV, cuối ngày 24/2, tại các công ty kinh doanh vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông như: Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, lượng khách hàng đến giao dịch có phần đông hơn buổi sáng. Tại các quầy giao dịch, lượng khách đến bán và mua vàng là ngang nhau.



Chị Nguyễn Mai Hương, ở phố Bạch Mai, Hà Nội cho biết, có mấy cây vàng mua từ 4 năm nay, thời điểm đó vàng có giá 48 triệu đồng/lượng, suốt thời gian qua giá vàng giảm và ở mức thấp nên không muốn bán, nay thấy giá vàng tăng mạnh, chị đã tranh thủ bán đi để lấy tiền đầu tư vào lĩnh vực khác.



"Không biết những ngày tới giá vàng thế nào, thấy vàng có giá cao hơn hồi mua nên bán đi đỡ bị lỗ. Giữ vàng đợi giá cả mấy năm không có lãi mấy, tiền để đầu tư vào việc khác hiệu quả hơn" chị Hương cho biết.

Giao dịch mua - bán vàng vẫn tăng mạnh tại Công ty Phú Quý chiều ngày 24/2.

Hiện tại, giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Phú Quý đang ở mức 47,80 - 49,50 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn vàng tròn trơn của Phú Quý có giá 47,70 - 48,70 triệu đồng/lượng.



Tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, lượng khách giao dịch cuối ngày 24/2 không thay đổi so với những ngày trước. Đại diện truyền thông của công ty cho biết, có đến 55% lượng khách đến giao dịch là mua vàng, số còn lại đến bán vàng khi thấy giá tăng nhanh.



Truyền thông BTMC khuyến cáo, giá vàng trong nước tăng mạnh là do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, đây là thời điểm người dân cần lựa chọn để mua và bán vàng chốt lời. Hiện, giá vàng SJC tại BTMC đang ở mức 47,70 - 49,90 triệu đồng, giá vàng rồng Thăng Long là 47,40 – 49,50 triệu đồng/lượng.



Đây là mức tăng trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng của vàng thế giới, và chủ yếu ở chiều bán ra.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, chiều muộn, lượng người đến giao dịch vẫn rất đông.

Theo phân tích của chuyên gia tài chính – ngân hàng Bùi Quang Tín, nguyên nhân khiến giá vàng tăng “sốc” trong ngày 24/2 là do dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ nhanh trên toàn cầu, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như: Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu cũng đang bị tác động bởi dịch bệnh đã tác động tiêu cực lên thị trường hàng hóa, chứng khoán và hoạt động của các doanh nghiệp, qua đó làm tăng nhu cầu đầu tư trú ẩn an toàn như vàng. Do đó, vàng đang hưởng lợi nhiều từ những thông tin tiêu cực hiện nay.



Theo TS. Bùi Quang Tín, những ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu sẽ kéo dài có thể lan tận sang quý 3, quý 4, nếu các nước không tìm ra phương án phục hồi kinh tế nhanh thì sự ảnh hưởng sẽ kéo dài đến tận năm 2021 và có thể lâu hơn thế, đây chính là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng phi mã.



Ông Tín khuyến cáo, trong bối cảnh giá vàng tăng sốc như hiện nay, nhà đầu tư lớn lẫn người dân đều cần hết sức thận trọng. Bởi thực tế thời gian qua, có tới hơn 95% nhà đầu tư, kể cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, chịu thua lỗ, như giai đoạn 2011 – 2012 lỗ tới hàng trăm tỷ đồng, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng.



Dự báo về xu hướng giá vàng thời gian tới, TS. Tín cho rằng, giá vàng có thể vượt 1.700 USD/ounce trong vòng 3 tháng tới và có thể sẽ đạt mốc 1.900 – 2.000 USD/ounce trong năm nay do sự ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu.



Trong một cuộc khảo sát cuối tuần qua của Kitco với các nhà đầu tư, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, giá vàng sẽ tăng tiếp trong tuần này, thậm chí sẽ tăng một mạch lên mức 1.800 USD/ounce./.