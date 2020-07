Giá vàng trong nước tăng hơn nửa triệu đồng mỗi lượng trong tuần qua

Tuần qua vừa chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của cả giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Tính chung cả tuần (từ 29/6 tới 4/7), giá vàng SJC tăng thêm 520.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, và tăng thêm 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Hiện giá vàng SJC giao dịch sát mức 50 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng tăng thêm 0,5% trong tuần qua, lên mức 1.774,4 USD/ounce (tương đương mức 49,79 triệu đồng/lượng).

Tuần qua, cả giá vàng trong nước và thế giới đều tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Đúng như dự báo về triển vọng giá vàng mà các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Kitco News đưa ra là giá vàng tiếp tục tăng, giá vàng thế giới tuần qua đã trải qua một kỳ tăng giá mạnh.



Hiện giá vàng giao dịch ở mức 1.774,4 USD/ounce. Quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ Vietcombank (1USD = 23.290VND), hiện giá vàng thế giới tương đương mức 49,79 triệu đồng/lượng, song vẫn thấp hơn giá bán vàng SJC 90.000 đồng/lượng.

Diễn biến trên xuất phát từ thị trường quốc tế khi giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.787,8 USD/ounce - mức cao nhất kể từ tháng 10/2012 trong bối cảnh các ca mắc dịch Covid-19 vẫn gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới.



Theo số liệu của FactSet, trong tuần giao dịch bị rút ngắt do kỳ nghỉ lễ, giá vàng tăng khoảng 0,5%. Marketwatch cho hay, thị trường vàng đóng cửa phiên 3/7, trước khi Mỹ nghỉ Ngày độc lập 4/7.

Trong dài hạn, giá vàng có thể nhận được sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ nới lỏng, sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nêu lên khả năng nền kinh tế có thể cần sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ rất nới lỏng trong một thời gian.

Giá vàng được dự báo sẽ vẫn theo chiều hướng đi lên. (Ảnh minh họa: KT)

Tại thị trường Việt Nam, mở cửa phiên giao dịch cuối tuần (4/7), giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo đà của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn ở mức 49,50 – 49,88 triệu đồng/lượng. Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng ở ngưỡng 49,50 – 49,70 triệu đồng/lượng

So với mở phiên giao dịch đầu tuần (29/6), giá vàng hiện tăng thêm hơn nửa triệu đồng mỗi lượng. Sáng 29/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 48,98 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 49,33 triệu đồng/lượng, trong khi đó Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 49,05 – 49,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19; căng thẳng Mỹ - Trung và các cuộc biểu tình, bạo loạn tại Mỹ khiến vàng trở thành kênh đầu tư an toàn. Chỉ số giá vàng tháng 6/2020 tăng 1,71% so với tháng trước; tăng 16,81% so với tháng 12/2019 và tăng 30,18% so với cùng kỳ năm trước.



Phòng Kinh doanh Vàng thuộc Tập đoàn VBĐQ DOJI dự báo, giá vàng biến động mạnh theo xu hướng tăng.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới leo thang do kết hợp từ nhiều kênh thông tin chính sự, giá vàng trong nước cho thấy đà tăng bứt tốc, mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm qua. Nhiều chuyên gia đưa ra lời khuyên, với sự tăng giá mạnh đột biến, nhà đầu tư vàng trong nước nên thận trọng nhận định, nắm bắt kịp xu hướng để có chiến lược đầu tư hiệu quả nhất./.