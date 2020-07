Giá xăng kéo CPI tháng 7 tăng 0,4%

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,4% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước biến động tăng theo giá xăng dầu thế giới và nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng nhẹ.

Mặc dù vậy, CPI tháng 7 vẫn giảm 0,19% so với tháng 12/2019 và là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tính bình quân 7 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 4,07% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong mức tăng 0,4% của CPI tháng 7 so với tháng trước, có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm giao thông tăng nhiều nhất với 3,91%. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 27/6 làm chỉ số giá xăng, dầu tăng 9,02%, tác động đến CPI chung tăng 0,37%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,47%, chủ yếu do giá điện, nước sinh hoạt, giá gas và giá dầu hỏa tăng vào thời điểm nắng nóng. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,3% vì đây là tháng học sinh, sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè nên nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao.



Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,18%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng đầu năm 2020 tăng 2,74% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái./.