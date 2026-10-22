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Giải ngân đầu tư công ì ạch, Đắk Lắk yêu cầu thay cán bộ

Thứ Năm, 17:26, 22/10/2026
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VOV.VN - Đến ngày 20/10, Đắk Lắk mới giải ngân hơn 4.853 tỷ đồng, đạt 42,97% kế hoạch vốn được giao, đứng thứ 32/34 tỉnh, thành phố. Trước tiến độ ì ạch, nhiều dự án chưa đạt yêu cầu, tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng chủ đầu tư, đồng thời cảnh báo sẽ thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

 


Theo công bố của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 10, Đắk Lắk đứng thứ 32 trong 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công.

 Con số cập nhật đến hết ngày 20/10, Đắk Lắk mới giải ngân hơn 4.853 tỷ đồng, đạt 42,97% kế hoạch vốn tỉnh giao. Trong khi cần tăng tốc thật nhanh thì 20 ngày đầu tháng 10, số vốn giải ngân toàn tỉnh quá thấp, chỉ đạt hơn 125 tỷ đồng.

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Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk, ông Trần Tiến Đông cho biết, Ban liên tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thi công ngày đêm, theo dõi thời tiết để bố trí công việc phù hợp. Những nơi thiếu nhân công, Ban trực tiếp hỗ trợ liên hệ, huy động người làm. Với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, Ban đã thay thế 4 đơn vị, thu hồi khối lượng giao cho thành viên khác trong liên danh, đồng thời điều chuyển một phần khối lượng ở 3 đơn vị khác. Dù đã triển khai nhiều giải pháp, một số công trình vẫn không thể thi công do mưa lớn, ngập nước và vướng mặt bằng.

“Những giải pháp có thể làm được thì Ban cũng đã làm rồi. Lúc có thể làm được thì vướng mặt bằng, bây giờ có mặt bằng làm được thì lại nước ngập giờ nước rút mới làm được. Những cái Ban dự kiến có thể đạt được trong tháng 10 đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ hụt khoảng 16 tỷ đồng", ông Đông nói.

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Thời tiết bất lợi, vướng mặt bằng và thủ tục đầu tư đang ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án, gây áp lực lên mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Ở khối sở, ngành, tỷ lệ giải ngân mới đạt 38,22%. Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ mới giải ngân 0,28%. Phó Giám đốc Sở Y Hương Niê cho biết, một phần vốn được giao muộn, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

“Sở Khoa học công nghệ có 7 dự án và 4 dự án mới lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong năm 2026 mới chuẩn bị đầu tư, cái này Sở Khoa học công nghệ cũng chưa giải ngân được đồng nào. Trong tháng 11 thì Sở sẽ giải ngân công tác chuẩn bị đầu tư”, Phó Giám đốc Sở Y Hương Niê chia sẻ thêm.

Những khó khăn về thời tiết, mặt bằng hay thủ tục là thực tế, nhưng tiến độ thấp kéo dài cho thấy trách nhiệm tổ chức thực hiện và khả năng dự báo, điều hành cũng cần được xem xét. Hơn 1.070 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 vẫn chưa được phân bổ chi tiết; nhiều dự án còn vướng thủ tục, chưa đủ điều kiện triển khai hoặc thanh toán.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các tổ công tác bám sát từng dự án, từng nhà thầu; chủ đầu tư phải chủ động tháo gỡ khó khăn, không để vốn chậm giải ngân chỉ vì phối hợp thiếu quyết liệt. Với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ và nhà thầu thi công ì ạch, tỉnh sẽ xem xét thay thế, xử lý trách nhiệm.

“Sở Tài chính xây dựng cho tôi kịch bản giải ngân những tháng còn lại và giải ngân năm 2026 và tính toán kịch bản dự phòng. Bây giờ cam kết giải ngân được 95% mà không giải ngân được thì kịch bản dự phòng là gì? Trong tháng 10 phải có ngay để lãnh đạo Ủy ban còn điều hành. Tôi cũng xin thông tin với các đồng chí, chắc chắc trong quý 4 sẽ phải thay đổi một số vị trí, không thể để tình hình thế này được", ông Huy nhấn mạnh.

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Áp lực giải ngân vốn đầu tư công đè nặng lên Đắk Lắk

VOV.VN -Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng nay (7/9), lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dành nhiều thời gian đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt chưa tới 35% tổng kế hoạch, đứng thứ 30/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong khi chỉ còn 4 tháng nữa kết thúc niên độ ngân sách.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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