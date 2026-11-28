Đâu là những “gánh nặng” của doanh nghiệp?

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2025 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ ra rằng, có 25% doanh nghiệp phản ánh quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên thực tế diễn ra không đúng như văn bản đã niêm yết; 33,33% doanh nghiệp cho biết thời gian giải quyết thủ tục hành chính bị kéo dài hơn so với thời hạn quy định; 33,85% doanh nghiệp ghi nhận mức chi phí cấp phép thực tế vượt quá mức quy định của Nhà nước. Đáng chú ý, 38,18% doanh nghiệp vẫn phải chi trả các khoản chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục cấp phép. con số này cho thấy chi phí không chính thức là “gánh nặng” đáng kể đối với môi trường kinh doanh và doanh nghiệp, có khả năng tác động trực tiếp đến cơ hội, định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Những con số này cho thấy khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn là vấn đề cần giải quyết. Theo ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, dù công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt nhiều kết quả, khả năng dự báo chính sách và cách thức thực thi vẫn là mối quan tâm lớn của doanh nghiệp.

“Khảo sát của VCCI năm 2025 cho thấy, có tới 93,35% doanh nghiệp cho biết họ chỉ có thể dự đoán sự thay đổi chính sách ở mức “thỉnh thoảng”, “hiếm khi” hoặc “không bao giờ”. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng mình có thể dự báo được “thường xuyên” hoặc “luôn luôn” sự thay đổi chính sách chỉ đạt 6,64%. Đối với khả năng dự đoán cách thức thực thi chính sách ở địa phương thì 91,04% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong việc dự đoán cách các tỉnh sẽ triển khai chính sách đã được ban hành ở cấp Trung ương. Một môi trường chính sách khó dự đoán sẽ làm gia tăng chi phí tuân thủ, chi phí phòng ngừa rủi ro, khiến doanh nghiệp dè dặt hơn với các quyết định đầu tư trung và dài hạn. Cộng đồng doanh nghiệp luôn coi việc cải thiện môi trường kinh doanh và minh bạch hóa thể chế là ưu tiên hàng đầu, môi trường pháp lý an toàn, dự báo được có ý nghĩa quan trọng hơn các biện pháp hỗ trợ tài chính ngắn hạn”, ông Liêm nói.

Thủ tục hành chính kéo dài, chi phí tuân thủ và những quy định thiếu thống nhất vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí tuân thủ là một yếu tố quan trọng, nhưng điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là chi phí mà còn là thời gian dành cho việc thực hiện các thủ tục hành chính, theo GS. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp rất lo ngại việc phải huy động nhân lực để thực hiện các thủ tục hành chính vì nếu phải dành quá nhiều thời gian cho các thủ tục sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

“Các thủ tục hành chính rườm rà có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công việc và thực hiện các cam kết với đối tác. Hiện nay đang có một số các thủ tục gây cản trở không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đó là: Thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư và xây dựng; thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và cuối cùng là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành khiến doanh nghiệp mất thời gian chờ đợi kiểm tra, đánh giá. Nếu những thủ tục này không được tổ chức hợp lý có thể tạo ra những chi phí và áp lực rất lớn cho doanh nghiệp, không chỉ về tài chính mà còn về thời gian, nhân lực và cơ hội kinh doanh”, ông Mạc Quốc Anh phân tích.

Cải cách thực chất môi trường kinh doanh, minh bạch hóa thể chế

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính càng trở nên cấp thiết. Những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất cùng với việc giải thích, áp dụng pháp luật chưa đồng bộ hoặc các thủ tục hành chính phải qua nhiều tầng nấc và gia tăng chi phí tuân thủ... đều là những “gánh nặng” cần phải được “trút bỏ” giúp doanh nghiệp có thời gian, công sức và nguồn lực để tập trung sản xuất kinh doanh.

TS Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cho rằng, thước đó của việc cải cách thủ tục hành chính gỡ rào cản cho doanh nghiệp không nên chỉ đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm hay báo cáo của cơ quan quản lý. Điều quan trọng là doanh nghiệp có thực sự tiết kiệm được thời gian, chi phí và thuận lợi hơn khi thực hiện các quy định hay không.

“Có 2 yếu tố để đánh giá thực chất hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính: Thứ nhất, cần có một đơn vị đánh giá độc lập, thay vì để các bộ, ngành tự đánh giá những kết quả mình đạt được, cần có một bên độc lập xem xét liệu hiệu quả của chính sách có thực sự đi vào cuộc sống hay không. Thứ hai là tăng cường khảo sát, điều tra từ phía doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để xác định thủ tục hành chính đã thực sự thuận lợi hơn hay chưa, doanh nghiệp đã thụ hưởng được những lợi ích nào từ cải cách. Bên cạnh đó phải dựa vào việc xem xét thời gian thực hiện thủ tục và chi phí tuân thủ mà doanh nghiệp phải bỏ ra, tuy nhiên những tiêu chí này cần được đánh giá từ thực tế của doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa trên số liệu do các bộ, ngành đưa ra, việc này nhằm bảo đảm rằng chính sách không chỉ dừng lại trên văn bản mà thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống”, bà Thảo nhấn mạnh.

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông suốt, giảm chi phí là điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 258 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030 - điều này cho thấy cải cách thủ tục hành chính không chỉ từ yêu cầu quản lý, mà còn từ mục tiêu khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển. Việc thúc đẩy xây dựng một nền hành chính minh bạch, hệ thống pháp lý thông suốt, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, giúp doanh nghiệp tăng trưởng ổn định là định hướng đúng trong bối cảnh hiện nay.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, cải cách môi trường kinh doanh, minh bạch hóa thể chế chính là giải pháp tốt nhất để “cởi bỏ” những “gánh nặng” về thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cũng như tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, pháp luật.

“Hiệu quả của việc cải cách cần được đo lường bằng trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp, cải cách cần chuyển trọng tâm từ cắt giảm số lượng văn bản, thủ tục sang nâng cao chất lượng thực thi. Xóa bỏ các chi phí tuân thủ không chính thức, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI. Thủ tục càng minh bạch, quy trình càng thông suốt, chi phí tuân thủ càng giảm thì doanh nghiệp càng có nguồn lực, điều kiện tập trung cho sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Điều đặc biệt quan trọng là phải xây dựng hệ thống thể chế ổn định, minh bạch và có thể dự báo, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, ông Liêm nêu quan điểm.

Cải cách thủ tục hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp cảm nhận được sự thay đổi trong từng quy trình, từng lần giải quyết công việc. Giảm thời gian chờ đợi, minh bạch chi phí, thống nhất cách thực thi và bảo đảm khả năng dự báo chính sách chính là cách thiết thực để gỡ bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp.