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Cải chính

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

Chủ Nhật, 12:29, 01/11/2026
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VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một số ngân hàng tại Đắk Lắk đã chủ động giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết giảm chi phí vốn, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chính sách bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời đặt ra yêu cầu các tổ chức tín dụng cần triển khai đồng bộ hơn để mở rộng đối tượng thụ hưởng. 

Là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn tại Đắk Lắk, với hai mặt hàng chủ lực là cà phê nhân và hồ tiêu, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk có nhu cầu vốn rất lớn để thu mua nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc công ty, cho biết doanh nghiệp hiện có dư nợ ngắn hạn hơn 11.000 tỷ đồng tại 18 ngân hàng. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, việc các ngân hàng giảm lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí tài chính, tạo thêm nguồn lực đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.

“Vietcombank là ngân hàng tiên phong thực hiện việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ. Với hạn mức vay 1.500 tỷ đồng, mức giảm lãi suất hiện nay từ 1–1,5% giúp doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm khoảng 1–1,5 tỷ đồng mỗi tháng. Qua đó, giảm chi phí lãi vay, có thêm nguồn lực đầu tư phát triển doanh nghiệp", ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

giam lai suat cho vay, tiep them dong luc cho doanh nghiep Dak lak hinh anh 1
Nhờ được giảm lãi suất, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản ở Đắk Lắk sẽ giảm áp lực về chi phí vốn vay.

Không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản quy mô lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đắk Lắk cũng đang được hưởng lợi từ chính sách giảm lãi suất của Chính phủ.

Ông Đặng Anh Dũng, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô tại phường Buôn Ma Thuột, cho biết, doanh nghiệp hiện có dư nợ ngắn hạn hơn 50 tỷ đồng tại 3 ngân hàng. Trong đó, khoản vay 15 tỷ đồng tại Agribank Đắk Lắk đã nhanh chóng được giảm lãi suất, bước đầu giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vốn.

“Tôi đang vay vốn tại Agribank Đắk Lắk. Vừa qua, ngân hàng đã tạo điều kiện, đưa ra mức ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp. Cụ thể, ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất tới 1,5% theo chủ trương của Chính phủ. Thời gian tới, tôi mong các ngân hàng khác cũng đồng loạt triển khai chính sách này, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, có thêm động lực phát triển bền vững", ông Đặng Anh Dũng nói. 

Tại Đắk Lắk, Agribank là một trong những ngân hàng sớm triển khai giảm lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ông Võ Tiến Nam, Phó Giám đốc Agribank Đắk Lắk, cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo, đơn vị đã rà soát các khoản vay, xác định khách hàng đủ điều kiện để điều chỉnh lãi suất. Đợt giảm lãi suất đầu tiên được triển khai từ ngày 25/10 vừa qua.

“Đối với các khoản vay ngắn hạn hiện hữu có lãi suất trên 10%/năm và các khoản vay trung hạn có lãi suất trên 11%/năm, toàn chi nhánh đã thực hiện giảm lãi suất cho hơn 28.000 khoản vay, với tổng dư nợ hơn 9.800 tỷ đồng, tổng số tiền lãi được giảm cho khách hàng là gần 20 tỷ đồng. Đối với các khoản vay mới thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, chi nhánh triển khai giảm lãi suất từ 1,5–2%/năm", ông Võ Tiến Nam cho hay.

Với khoảng 18.750 doanh nghiệp và hơn 82.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế và nguồn thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, việc Chính phủ chỉ đạo giảm lãi suất vào thời điểm này có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, nhất là trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và thị trường còn nhiều biến động.

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Agribank Đắk Lắk là một trong các ngân hàng ở Đắk Lắk sớm triển khai giảm lãi suất cho khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ.

“Chính phủ hiện nay có định hướng rất tốt trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo định hướng đó, tôi mong muốn các ngân hàng sớm thống nhất, triển khai đồng bộ để đưa mặt bằng lãi suất chung giảm xuống thấp hơn, hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí vốn vay", ông Vinh kiến nghị.

Đắk Lắk hiện có 46 chi nhánh ngân hàng trong nước và quốc tế hoạt động, với tổng dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để các tổ chức tín dụng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển. Việc chủ động giảm lãi suất cho vay không chỉ giúp khách hàng tiết giảm chi phí đầu vào, giảm áp lực tài chính mà còn tạo thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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