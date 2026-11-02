Giảm lãi suất ngân hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Mặt bằng lãi suất ngân hàng và khả năng tiếp cận vốn đang tiếp tục là mối quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục hồi, áp lực cân đối dòng tiền còn hiện hữu, bài toán đặt ra không chỉ là giảm chi phí vay vốn, mà còn phải khơi thông dòng tín dụng, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, dự án có hiệu quả, qua đó hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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Giảm lãi suất, mở rộng dư địa tiếp cận vốn

Trước yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những chỉ đạo nhằm kéo giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận, điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi. Đây là động thái cần thiết nhằm giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, giảm lãi suất mới chỉ là một điều kiện để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Hiệu quả khơi thông dòng tín dụng còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, chất lượng phương án kinh doanh và mức độ đáp ứng các điều kiện vay vốn.

Dư nợ bất động sản vượt 5,2 triệu tỷ đồng: Cơ cấu phân bổ ra sao? VOV.VN - Đến ngày 31/8/2026, dư nợ tín dụng bất động sản ở mức 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025. Trong khi tín dụng kinh doanh bất động sản tăng gần 20%, giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội và người trẻ mua nhà vẫn còn hạn chế.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 31/10, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, tăng trưởng tín dụng thời gian qua đạt khoảng 12,27%. Trong khi đó, lãi suất huy động tăng 1,42%, còn lãi suất cho vay tăng 0,99%, khiến chênh lệch giữa hai mức lãi suất thu hẹp.

Đáng chú ý, trong tổng dư nợ tín dụng hơn 20.879.000 tỷ đồng, có 77,44% dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Riêng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa được các tổ chức tín dụng cho vay hơn 4 triệu tỷ đồng. Những con số này cho thấy dòng vốn ngân hàng vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong cung ứng nguồn lực cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp.

Dù vậy, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn những hạn chế. Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động và thông tin tài chính chưa minh bạch.

Trong khi khoảng 98% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, về cơ bản đã được các tổ chức tín dụng cấp tín dụng, vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao năng lực hoạt động, củng cố sức khỏe tài chính và chứng minh khả năng trả nợ để tiếp tục tiếp cận nguồn vốn. NHNN sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết.

Vốn tín dụng phải đi cùng chất lượng dự án và năng lực doanh nghiệp

Từ thực tế hoạt động, ông P.T.H, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản tại Quảng Ninh cho rằng, vốn từ các tổ chức tín dụng không hẳn thiếu, nhưng doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mới có thể tiếp cận.

Theo ông P.T.H, thời gian gần đây, các ngân hàng đã chủ động hơn trong trao đổi, thẩm định và xem xét nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp bất động sản. Với những dự án có pháp lý tương đối hoàn chỉnh, tiến độ triển khai rõ ràng, sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực và phương án kinh doanh khả thi, việc tiếp cận vốn ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực.

Nguồn vốn tín dụng giúp doanh nghiệp bổ sung dòng tiền triển khai dự án, duy trì tiến độ xây dựng, hoàn thiện sản phẩm và đưa nguồn cung ra thị trường. Đáng chú ý, sự chủ động phối hợp giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, việc vay vốn vẫn không dễ dàng đối với tất cả các dự án. Các tổ chức tín dụng ngày càng chú trọng chất lượng tài sản bảo đảm, tính pháp lý, năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Những dự án còn vướng mắc thủ tục hoặc chưa chứng minh được dòng tiền trong ngắn hạn vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay cũng là áp lực đối với doanh nghiệp, nhất là khi phải huy động vốn trung và dài hạn trong khi chu kỳ đầu tư bất động sản kéo dài.

Dù vậy, với những khách hàng có quy mô lớn, năng lực tài chính tốt và dự án đáp ứng yêu cầu, việc vay vốn ngân hàng tương đối thuận lợi sau quá trình sàng lọc. Điều này cho thấy tín dụng bất động sản không đơn thuần là câu chuyện mở rộng hay thu hẹp dòng vốn, mà quan trọng hơn là chất lượng sử dụng vốn và khả năng kiểm soát rủi ro.

Ở góc độ ngân hàng, ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, ngân hàng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, các tổ chức tín dụng và định chế tài chính để nghiên cứu phương án tài trợ, đồng tài trợ, thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và các dự án nâng cao năng lực kết nối vùng.

“BIDV coi trọng việc tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án để tư vấn cấu trúc vốn, phương án dòng tiền và lựa chọn công cụ tài trợ phù hợp, thay vì chỉ tiếp cận khi dự án đã hoàn thành thủ tục vay vốn”, ông Hoàng Việt Hùng nhấn mạnh.

NHNN: Tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động VOV.VN - NHNN vừa yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Theo lãnh đạo BIDV, đối với các dự án quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn dài, việc thu xếp nguồn lực tài chính phải gắn với khả năng cân đối nguồn vốn, phân bổ rủi ro hợp lý, cơ sở pháp lý đầy đủ và hiệu quả tài chính có thể kiểm chứng. BIDV sẵn sàng phát huy vai trò đầu mối kết nối các bên liên quan, song nhất quán quan điểm tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống.

Một hướng đi khác được BIDV chú trọng là phát triển tài trợ chuỗi giá trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Theo đó, ngân hàng kết nối doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp FDI với các nhà cung ứng trong nước; kết hợp tài trợ vốn lưu động, tài trợ thương mại, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ thành giải pháp tổng thể.

Thực tế, BIDV đã triển khai tài trợ gần 100 chuỗi cung ứng, phục vụ hơn 1.500 doanh nghiệp vệ tinh. Đây là cơ sở để tiếp tục nhân rộng các mô hình tài trợ dựa trên hợp đồng, dòng tiền và dữ liệu giao dịch, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, rút ngắn chu kỳ thu hồi tiền và nâng cao năng lực tham gia chuỗi sản xuất. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân trong nước, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp có năng lực đổi mới công nghệ cần được quan tâm.

Cùng với đó, BIDV tiếp tục ưu tiên nghiên cứu các dự án đủ điều kiện trong lĩnh vực năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, giao thông bền vững, xử lý chất thải, hạ tầng xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời phát huy quan hệ hợp tác với các định chế tài chính quốc tế để kết nối nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và chuẩn mực quản trị cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo BIDV cho rằng, tài chính xanh cần gắn với tiêu chí đo lường rõ ràng, dự án khả thi và cơ chế giám sát hiệu quả sử dụng vốn, tránh chạy theo nhãn “xanh” khi thiếu cơ sở thực chất. Khi nguồn lực tài chính được kết hợp với công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn môi trường, chuyển đổi xanh sẽ trở thành động lực nâng cao sức cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, giảm lãi suất là giải pháp quan trọng nhưng chưa đủ. Khơi thông dòng vốn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan điều hành, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Ngân hàng cần tiếp tục tối ưu chi phí, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định; doanh nghiệp phải minh bạch tài chính, hoàn thiện pháp lý dự án, nâng cao năng lực quản trị và sử dụng vốn hiệu quả. Đây chính là điều kiện để dòng tín dụng không chỉ được mở rộng về quy mô, mà còn phát huy hiệu quả thực chất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.