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Giảm mặt bằng lãi suất: Từ chỉ đạo điều hành đến khoản vay sản xuất kinh doanh
Thứ Ba, 10:55, 27/10/2026

Giảm mặt bằng lãi suất: Từ chỉ đạo điều hành đến khoản vay sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Từ ngày 19/10, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mặt bằng lãi suất huy động và công bố chương trình cho vay ưu đãi, không chỉ với khoản vay mới mà cả dư nợ hiện hữu. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cuối năm.

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PV/VOV1
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