Giảm mặt bằng lãi suất: Từ chỉ đạo điều hành đến khoản vay sản xuất kinh doanh

VOV.VN - Từ ngày 19/10, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mặt bằng lãi suất huy động và công bố chương trình cho vay ưu đãi, không chỉ với khoản vay mới mà cả dư nợ hiện hữu. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cuối năm.
VOV.VN - Giảm lãi suất để tiếp sức doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn.
VOV.VN - Khi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp cận được nguồn vốn có kỳ hạn với lãi suất vay phù hợp, đúng thời điểm cùng chi phí hợp lý sẽ biến cơ hội kinh doanh thành năng lực sản xuất, nâng cao tăng trưởng.
VOV.VN - NHNN vừa yêu cầu giảm lãi suất cho vay, buộc các ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để tiếp sức doanh nghiệp. Bài toán đặt ra là làm sao hạ chi phí vốn mà vẫn bảo đảm an toàn hệ thống và giữ nhịp tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.
VOV.VN - NHNN vừa yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.
VOV.VN - Lãi suất cho vay có nơi lên tới gần 20%/năm sau thời gian ưu đãi, tạo áp lực lớn đối với người dân và doanh nghiệp. Nguyên nhân do đâu, liệu có đáng lo ngại, và giải pháp nào để hạ nhiệt lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế?