Gỡ “nút thắt” lưới điện cầu Nha Bích, đơn vị thi công dự án Quốc lộ 14 tăng tốc

Di dời 2 trụ điện ở vị trí trọng yếu

Những ngày giữa tháng 7/2026, không khí tại công trường cầu Nha Bích (thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành) khác hẳn vẻ trầm lắng trước đây. Tiếng máy khoan cọc nhồi, xe cẩu, xe đào gầm vang cắt đôi khoảng không vượt sông. Hàng chục kỹ sư, công nhân tất bật điều phối các mũi thi công đồng loạt ở cả hai đầu cầu và khu vực vượt sông.

Trụ điện cũ được di dời vào chỗ mới để thuận lợi thi công

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi mặt bằng sạch được bàn giao. Đây là kết quả của việc tháo dỡ thành công hệ thống đường dây điện vốn là rào cản lớn nhất suốt nhiều tháng qua.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai), khu vực thi công cầu Nha Bích và đường dẫn có tổng cộng 21 vị trí trụ điện trung áp thuộc phạm vi phải di dời. Các tuyến đường dây này do Điện lực Chơn Thành và Điện lực Đồng Xoài quản lý, vận hành, giữ vai trò huyết mạch cấp điện cho khu vực dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại xã Nha Bích, phường Đồng Xoài và Khu công nghiệp Đồng Xoài 2.

Để giải quyết bài toán hóc búa này, từ tháng 6/2026, PC Đồng Nai đã phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực địa.

Qua đó, các bên thống nhất phương án kỹ thuật, quyết định ưu tiên di dời trước 2 vị trí ảnh hưởng trực tiếp nhất đến việc bắc cầu là trụ số 505 và 506 (tuyến 471 Becamex - Minh Lập). Trong đó, trụ 506 là "điểm nóng" nhất khi nằm sát mép cầu Nha Bích cũ, chỉ cách ranh mốc giải phóng mặt bằng khoảng 1 mét và là vị trí vượt sông bằng đường dây 4 trụ.

Máy móc thiết bị được đưa đến để đẩy nhanh tiến độ

Sau khi rà soát và thống nhất điều chỉnh vị trí trồng trụ mới nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn, đến ngày 10/7, PC Đồng Nai đã hoàn thành việc di dời hai vị trí trọng yếu này, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai các hạng mục chính của công trình cầu theo kế hoạch.

Để có được mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu đúng tiến độ là nỗ lực rất lớn của ngành điện. Ông Huỳnh Công Lập, Đội trưởng Điện lực Chơn Thành cho biết, ngay khi nhận đề nghị từ Ban Quản lý dự án, lãnh đạo PC Đồng Nai đã chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn và Điện lực Chơn Thành khẩn trương khảo sát, hoàn thiện các thủ tục di dời.

“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn để triển khai các công đoạn xây dựng và thực hiện bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, hai vị trí trụ quan trọng và cốt lõi nhất cũng là những điểm khó khăn phức tạp nhất của công trình đã được xử lý dứt điểm. Đối với các vị trí còn lại, chúng tôi cũng đã chủ động lên phương án cụ thể để tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đảm bảo bàn giao mặt bằng kịp thời theo tiến độ dự án.”- Ông Lập nói.

Nhà thầu tăng tốc bù tiến độ

Việc giải phóng kịp thời hai vị trí trụ điện trọng yếu đã mang lại luồng sinh khí mới cho các đơn vị thi công.

Công nhân hăng say làm việc

Ông Đoàn Văn Chỉnh, Giám đốc điều hành công trường Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong chia sẻ, tuyến đường điện cũ trước đó nằm ngay trên đường găng chính của việc thi công mố trụ T3, hạng mục quan trọng nhất thuộc kết cấu đúc hẫng của cầu Nha Bích. Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu đã lập tức huy động tối đa nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục cọc khoan nhồi, móng và thân trụ.

Ông Chỉnh cho biết thêm, việc không còn vướng hệ thống đường dây điện giúp các thiết bị cơ giới hoạt động thuận lợi, an toàn hơn; nhiều hạng mục có thể triển khai đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian thi công và quyết tâm bù lại phần tiến độ bị ảnh hưởng trước đó.

Về các vị trí vướng lưới điện còn lại chưa được bàn giao, ông Chỉnh cho biết: “Hiện tại, phía nhà thầu đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát để duy trì thông tin liên lạc thường xuyên. Trên cơ sở đường găng tiến độ của từng hạng mục công việc, các đơn vị sẽ liên tục cập nhật, báo cáo nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình và sớm đưa dự án vào khai thác”.

Điện lực và đơn vị thi công trao đổi để có hướng di dời các điểm còn vướng

Không dừng lại ở cầu Nha Bích, việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện đang được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến. Đại diện điện lực cho biết thêm, đối với 5 cầu còn lại trên tuyến Quốc lộ 14 gồm Suối Nhung, Suối Đung, Sa Mách, Lò Gạch và Suối Ngang, đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ mặt bằng, tập kết vật tư và phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc di dời hệ thống điện trước ngày 15/8/2026.

Việc hoàn thành di dời hệ thống trụ điện không chỉ bảo đảm an toàn vận hành lưới điện khu vực mà còn là bước đi quyết định tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật cho toàn bộ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, công trình này sẽ giảm tải cho tuyến Quốc lộ 14 hiện hữu, đồng thời nâng cao năng lực vận tải trên tuyến huyết mạch kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 24km, bề rộng nền đường 46m bao gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và lề đường. Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng.