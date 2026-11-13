Gỡ vướng xử lý vi phạm giám sát hành trình tàu cá, bảo đảm quyền lợi ngư dân

Phân biệt sự cố kỹ thuật với hành vi vi phạm

Ngày 13/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành Văn bản số 13074/BNNMT-TSKN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá thống nhất xử lý các vụ việc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), trong đó có hồ sơ đã hết thời hiệu xử phạt và những trường hợp cần xác minh để xác định có hay không có vi phạm.

Hướng dẫn được ban hành trên cơ sở các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang, TP.HCM và Cà Mau; đồng thời căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp. Qua đó, việc xem xét, xử lý các vụ việc được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm có căn cứ, tránh bỏ lọt vi phạm hoặc xử lý không đúng đối với những trường hợp chấp hành đầy đủ nghĩa vụ.

Đối với các vụ việc liên quan đến thiết bị VMS, Bộ NN&MT nhấn mạnh, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm hành chính. Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng phải xác minh các tình tiết liên quan, đối chiếu nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định để xác định có hay không có hành vi vi phạm; trường hợp có vi phạm cũng cần làm rõ đó là vi phạm hành chính hay có dấu hiệu tội phạm.

Thiết bị giám sát hành trình (VMS) giúp theo dõi vị trí, hành trình tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển.

Theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP, khi tàu cá mất tín hiệu VMS trên biển hoặc tại đảo không có cảng cá, chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải sử dụng thiết bị thông tin liên lạc khác để báo cáo vị trí tàu về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, qua bộ phận trực, vận hành hệ thống giám sát hành trình, không quá 6 giờ/lần. Đồng thời, phải ghi lại vị trí tàu để nộp cho cơ quan quản lý tại cảng khi tàu cập cảng.

Trường hợp tàu mất kết nối VMS quá 6 giờ nhưng chủ tàu hoặc thuyền trưởng không báo cáo vị trí, cơ quan chức năng cần xác minh cụ thể hành vi, đối tượng thực hiện, lỗi và các tình tiết liên quan. Những tài liệu cần làm rõ gồm thời điểm, nội dung, nơi tiếp nhận báo cáo; chứng cứ ghi nhận việc báo cáo, tiếp nhận thông tin và tài liệu ghi lại vị trí tàu do thuyền trưởng nộp khi cập cảng.

Ngược lại, nếu kết quả xác minh cho thấy chủ tàu hoặc thuyền trưởng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo vị trí khi mất kết nối và không có dấu hiệu vi phạm khác như vô hiệu hóa thiết bị VMS, khai thác thủy sản sai vùng, cơ quan chức năng kết luận vụ việc không có hành vi vi phạm pháp luật, không tiến hành thủ tục xử phạt hành chính và lưu hồ sơ phục vụ công tác quản lý.

Với hành vi không đưa tàu cá về bờ trong thời hạn 10 ngày khi không khắc phục được tình trạng mất tín hiệu VMS, thời điểm xác định hành vi được tính từ lần mất kết nối cuối cùng đến hết 10 ngày nếu tàu không về bờ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không chỉ xem xét việc tàu có về bờ đúng hạn hay không mà còn phải xác minh nghĩa vụ báo cáo vị trí 6 giờ/lần trong toàn bộ thời gian tàu mất tín hiệu.

Nếu chủ tàu hoặc thuyền trưởng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trong thời gian mất tín hiệu, dù khoảng thời gian đó trước hay sau mốc 10 ngày, cơ quan chức năng phải căn cứ quy định về hành vi không báo cáo vị trí để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với hành vi tàu cá vượt qua ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác, việc xác minh cần làm rõ chiều dài lớn nhất của tàu, đường ranh giới áp dụng, vị trí và hành trình thực tế. Cơ quan chức năng cũng phải kiểm tra việc tàu có được chấp thuận hoạt động tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc được cấp phép hoạt động tại vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực hay không; đồng thời xem xét các trường hợp bất khả kháng, tình thế cấp thiết trước khi lập hồ sơ xử lý.

Làm rõ trách nhiệm khi vụ việc hết thời hiệu xử phạt

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 2 năm. Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi; đối với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu tính từ thời điểm phát hiện. Trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh hoặc cản trở việc xử phạt, thời hiệu được tính lại kể từ khi chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở.

Khi xác định chính xác vụ việc đã hết thời hiệu xử phạt, cơ quan chức năng phải rà soát và xử lý theo từng trường hợp. Với vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt, nhưng vẫn phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với vụ việc chưa lập biên bản vi phạm hành chính, nếu đã hết thời hiệu mà người có thẩm quyền chưa lập biên bản, chưa làm rõ được có hay không có vi phạm hoặc hồ sơ, tài liệu cho thấy có hành vi vi phạm nhưng không thực hiện xử lý theo quy định thì không tiếp tục xử lý vụ việc đó, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh hoặc cản trở việc xử phạt.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu xem xét, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong quá trình xác minh, làm rõ tình tiết vụ việc dẫn đến hết thời hiệu xử phạt. Việc xem xét trách nhiệm được thực hiện theo quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật liên quan.

Không áp dụng máy móc quy định pháp luật

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, đối với cả ba nhóm hành vi nêu trên, việc lựa chọn văn bản pháp luật áp dụng phải căn cứ thời điểm hành vi được thực hiện, thời điểm kết thúc hành vi và các quy định chuyển tiếp. Không áp dụng đồng loạt Nghị định số 246/2026/NĐ-CP đối với mọi hồ sơ phát sinh trước ngày nghị định này có hiệu lực.

Tàu cá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo vị trí khi thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu theo quy định.

Việc xác minh hành vi vi phạm phải được lập thành văn bản làm căn cứ xử lý. Đặc biệt, trường hợp kết quả xác minh xác định không có vi phạm hành chính, hồ sơ phải thể hiện rõ kết quả, tài liệu chứng minh và căn cứ kết luận. Nếu chưa đủ căn cứ chứng minh không có vi phạm, cơ quan chức năng phải tiếp tục xác minh trong thời hạn pháp luật quy định; không được đồng nhất việc chưa chứng minh được vi phạm với việc đã xác định không có vi phạm, cũng không xử phạt trên cơ sở suy đoán.

Đối với những trường hợp đề nghị không xử phạt do tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng, cơ quan chức năng phải đối chiếu quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và xác minh tính khách quan, khả năng lường trước, khả năng khắc phục cũng như mối liên hệ với hành vi vi phạm.

Các lý do như sự cố thiết bị, lỗi vệ tinh, không truyền được tín hiệu hoặc ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết như bão, gió, sét đánh phải có tài liệu, chứng cứ khách quan của từng vụ việc. Không ghi nhận những căn cứ này trong biên bản xác minh nếu không có tài liệu chứng minh.

Với hướng dẫn trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thống nhất. Việc xác minh chặt chẽ, xử lý đúng căn cứ pháp luật vừa góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, phòng chống khai thác IUU, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân, nhất là những trường hợp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhưng phát sinh sự cố khách quan.